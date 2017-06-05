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    Главная / Торги / Поставка люков чугунных и люков полимерно-композитных для ООО «Тверь Водоканал»

    Поставка люков чугунных и люков полимерно-композитных для ООО «Тверь Водоканал»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь05.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705151563Дата и время окончания срока приема заявок Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2 ТверьПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705151563

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка люков чугунных и люков полимерно-композитных для ООО «Тверь Водоканал»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 13:28

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    закупочная документация

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Юридический адрес

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    Почтовый адрес

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Контактный телефон

    +7 4822 48-30-44 доб. 444

    Факс

    +7 4822 35-33-28

    Адрес электронной почты

    o.mironchenko@rosvodokal.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Миронченко Оксана Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    Тверь

    Закупки и тендеры Тверская область

    Закупки и тендеры Металлы основные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705151563Дата и время окончания срока приема заявок Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №1 Тверь

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2017 12:0005.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705151563Дата и время вскрытия заявок Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №1 Тверь

    Подведение итогов не позднее

    04.08.2017 19:0004.08.2017 19:0004.08.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705151563Подведение итогов не позднее Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №1 Тверь

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.08.201704.08.2017 19:0004.08.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705151563Подведение итогов не позднее Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №1 Тверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №1

    Начальная цена

    1 327 040,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием согласно Приложению № 1 к Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тверь, ул. Ротмистрова, д.28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: безналичный расчет осуществляется в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара; Условия поставки: в течение периода с момента заключения договора до момента полного исполнения; График исполнения: поставка осуществляется партиями по предварительной заявке Покупателя в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №1 "

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705151563Дата и время окончания срока приема заявок Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2 Тверь

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2017 12:0005.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705151563Дата и время вскрытия заявок Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2 Тверь

    Подведение итогов не позднее

    04.08.2017 19:0004.08.2017 19:0004.08.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705151563Подведение итогов не позднее Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2 Тверь

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    04.08.201704.08.2017 19:0004.08.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705151563Подведение итогов не позднее Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2 Тверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2

    Начальная цена

    603 480,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием согласно Приложению № 1 к Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тверь, ул. Ротмистрова, д.28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: безналичный расчет осуществляется в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара; Условия поставки: в течение периода с момента заключения договора до момента полного исполнения; График исполнения: поставка осуществляется партиями по предварительной заявке Покупателя в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2 "

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705151563Дата и время окончания срока приема заявок Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2 Тверь

    Дата и время вскрытия заявок

    05.06.2017 12:0005.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705151563Дата и время вскрытия заявок Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2 Тверь

    Подведение итогов не позднее

    04.08.2017 19:0004.08.2017 19:0004.08.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705151563Подведение итогов не позднее Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2 Тверь

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    04.08.201704.08.2017 19:0004.08.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705151563Подведение итогов не позднее Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2 Тверь

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2

    Начальная цена

    603 480,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Техническим заданием согласно Приложению № 1 к Закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. Тверь, ул. Ротмистрова, д.28Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты: безналичный расчет осуществляется в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара; Условия поставки: в течение периода с момента заключения договора до момента полного исполнения; График исполнения: поставка осуществляется партиями по предварительной заявке Покупателя в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТВЕРЬ ВОДОКАНАЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Тверь Водоканал
    Все закупки и тендеры Тверь Водоканал

    Адрес местонахождения

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,

    170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    24

    Производство металлургическое

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2 "

    Кол-во: 0

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