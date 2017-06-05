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Номер извещения
31705151563
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка люков чугунных и люков полимерно-композитных для ООО «Тверь Водоканал»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 13:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
Почтовый адрес
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
Контактный телефон
+7 4822 48-30-44 доб. 444
Факс
+7 4822 35-33-28
Адрес электронной почты
o.mironchenko@rosvodokal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Миронченко Оксана Николаевна
Место рассмотрения предложений
Тверь
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Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705151563Дата и время окончания срока приема заявок Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №1 Тверь
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 12:0005.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705151563Дата и время вскрытия заявок Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №1 Тверь
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 19:0004.08.2017 19:0004.08.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705151563Подведение итогов не позднее Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №1 Тверь
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №1
Начальная цена
1 327 040,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием согласно Приложению № 1 к Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тверь, ул. Ротмистрова, д.28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
24
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705151563Дата и время окончания срока приема заявок Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2 Тверь
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 12:0005.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705151563Дата и время вскрытия заявок Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2 Тверь
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 19:0004.08.2017 19:0004.08.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705151563Подведение итогов не позднее Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2 Тверь
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2
Начальная цена
603 480,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием согласно Приложению № 1 к Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тверь, ул. Ротмистрова, д.28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
24
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705151563Дата и время окончания срока приема заявок Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2 Тверь
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 12:0005.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705151563Дата и время вскрытия заявок Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2 Тверь
Подведение итогов не позднее
04.08.2017 19:0004.08.2017 19:0004.08.2017 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705151563Подведение итогов не позднее Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2 Тверь
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка люков чугунных для нужд ООО "Тверь водоканал" лот №2
Начальная цена
603 480,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием согласно Приложению № 1 к Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Тверь, ул. Ротмистрова, д.28Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7,
170008, ОБЛ ТВЕРСКАЯ, Г ТВЕРЬ, УЛ 15 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, 7
24
24
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0