Поставка люков чугунных и люков полимерно-композитных для ООО «Тверь Водоканал»

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Условия оплаты: безналичный расчет осуществляется в течение 60 календарных дней с даты исполнения обязательств по поставке Товара; Условия поставки: в течение периода с момента заключения договора до момента полного исполнения; График исполнения: поставка осуществляется партиями по предварительной заявке Покупателя в течение 10 календарных дней с момента подачи заявки.