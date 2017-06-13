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Номер извещения
31705149491
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Право заключения договора на закупку шкафов телеавтоматики для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)_ЗЦЭФ-54/2-2017
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 08:37
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
354065, Краснодарский край, , Сочи, ул. Гагарина, д. 73
Почтовый адрес
354065, Краснодарский край, , Сочи, ул. Гагарина, д. 73
Контактный телефон
+7 8622 54-87-37
Факс
+7 8622 54-88-48
Адрес электронной почты
o_shulga@sochivodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шульга Олеся Викторовна
Место рассмотрения предложений
Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73
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Право заключения договора на закупку шкафов телеавтоматики для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 10:00 GMT +313.06.2017 10:0013.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705149491Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на закупку шкафов телеавтоматики для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства) Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 14:0013.06.2017 14:0013.06.2017 14:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705149491Дата и время вскрытия заявок Право заключения договора на закупку шкафов телеавтоматики для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства) Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 14:0030.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705149491Подведение итогов не позднее Право заключения договора на закупку шкафов телеавтоматики для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства) Краснодарский край, г. Сочи, ул. Гагарина, 73
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на закупку шкафов телеавтоматики для Общества с ограниченной ответственностью «Сочиводоканал» (закупка осуществляется только у субъектов малого и среднего предпринимательства)
Начальная цена
1,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно условиям закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Сочиводоканал
Все закупки и тендеры Сочиводоканал
Адрес местонахождения
354065, Краснодарский край, , Сочи, ул. Гагарина, д. 73
26.3
26
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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