"Закупка услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей FORD "

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата оказанных Исполнителем услуг производится на основании счета и акта сдачи-приемки оказанных услуг исходя из объема фактически оказанных услуг в срок не более 10 (десяти) банковских дней с момента подписания Сторонами акта сдачи-приемки услуг. Стоимость оригинальных запасных частей, трудозатраты на их замену определяются Приложением № 2 к договору. В случае использования вместо оригинальных запчастей рекомендованных предприятием изготовителем ТС оплата их стоимости осуществляется по ценам, действующим на момент подачи заявки. В случае замены запчастей, материалов, выполнения работ не предусмотренных Приложением № 2 оплата Услуг осуществляется с учетом цен и нормативов по установке запчастей, производства работ, установленным на момент подачи Заявки. Форма оплаты – безналичный расчет, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, оплата производится в рублях Российской Федерации. Обязательство Заказчика по оплате Услуг считается исполненным после списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. По требованию любой из Сторон, производятся сверки счетов, оформляемые актами сверок, не позднее 7 (семи) рабочих дней с момента предъявления соответствующего требования.