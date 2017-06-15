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Номер извещения
31705149487
Уникальный номер закупки
29/2017
Наименование закупки
Закупка услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей FORD
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 08:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, ул. Велозаводская, дом 5
Почтовый адрес
194021, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Шателена, дом 7, литера А
Контактный телефон
+7 812 383-79-83
Факс
+7 812 331-61-00
Адрес электронной почты
hermes@eoss.ru
Ф.И.О. контактного лица
Александрова Наталия Олеговна
Место рассмотрения предложений
194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей FORD
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 10:00 GMT +315.06.2017 10:0015.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705149487Дата и время окончания срока приема заявок Закупка услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей FORD 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2017 11:00GMT +315.06.2017 11:0015.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705149487Дата и время вскрытия заявок Закупка услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей FORD 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.06.201716.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705149487Дата окончания срока рассмотрения заявок Закупка услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей FORD 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 11:0016.06.2017 11:0016.06.2017 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705149487Подведение итогов не позднее Закупка услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей FORD 194021, Санкт-Петербург, ул. Шателена, д. 7
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей FORD
Начальная цена
400 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с техническим заданием и проектом договора
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Станция техобслуживания Победителя процедуры размещения заказаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
45.20.1
45.20
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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