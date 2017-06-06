Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку поворотной колесной опоры.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Все обязательства участника по поставке товара заказчику должны быть исполнены до 15 июля 2017г. включительно согласно Спецификации и заявкам заказчика. Окончательный срок и объем поставки устанавливается заявкой заказчика. Поставка производится в течение 5 (пяти) календарных дней с момента направления заявки заказчиком. Оплата в размере 100,00% в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента перехода права собственности на товар и выставления счета-фактуры путем перечисления денежных средств на расчетный счет участника.