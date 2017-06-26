www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705149258
Уникальный номер закупки
416/59-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку пластин и державок
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 07:29
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-65
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хасанов Александр Тахирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка пластин и державок
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 06:00 GMT +326.06.2017 06:0026.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705149258Дата и время окончания срока приема заявок Поставка пластин и державокЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
13.07.2017 16:0013.07.2017 16:0013.07.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705149258Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка пластин и державокЕкатеринбург
Дата и время проведения
14.07.2017 10:0014.07.2017 10:0014.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705149258Дата и время проведения Поставка пластин и державокЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
14.07.2017 16:0014.07.2017 16:0014.07.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705149258Подведение итогов не позднее Поставка пластин и державокЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка пластин и державок
Начальная цена
8 584,75
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
10 922,28 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18 (склад/цех) инструментальный отдел №59.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
25.73.30.180
25.73
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.