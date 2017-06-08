Лот 1

Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш» сварочных материалов: 1) Электрод ОК 48.04 SFA/AWS А5.5 ф 4 в количестве 950 кг 2) Проволока ОК Autrod 12.32 ф4 в количестве 280 кг 3) Флюс ОК 10.62 в количестве 350 кг 4) Пруток ОК Tigrod 12.60 ф 2 в количестве 20 кг Обязательное требование - предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС.