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    Главная / Торги / Закуп сварочных материалов

    Закуп сварочных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2017 06:0008.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717093Дата и время окончания срока приема заявок Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш» сварочных материалов: 1) Электрод ОК 48.04 SFA/AWS А5.5 ф 4 в количестве 950 кг 2) Проволока ОК Autrod 12.32 ф4 в количестве 280 кг 3) Флюс ОК 10.62 в количестве 350 кг 4) Пруток ОК Tigrod 12.60 ф 2 в количестве 20 кг Обязательное требование - предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС. ЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717093

    Уникальный номер закупки

    202-562/17 от 24.05.2017

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Закуп сварочных материалов

    Валюта процедуры

    EUR

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 07:19

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Заявка № 202-562/17 от 24.05.2017

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Юридический адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    Почтовый адрес

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Контактный телефон

    +7 343 310-07-75

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    nikonova@ekb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Никонова Мария Олеговна

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш» сварочных материалов: 1) Электрод ОК 48.04 SFA/AWS А5.5 ф 4 в количестве 950 кг 2) Проволока ОК Autrod 12.32 ф4 в количестве 280 кг 3) Флюс ОК 10.62 в количестве 350 кг 4) Пруток ОК Tigrod 12.60 ф 2 в количестве 20 кг Обязательное требование - предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2017 06:00 GMT +308.06.2017 06:0008.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717093Дата и время окончания срока приема заявок Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш» сварочных материалов: 1) Электрод ОК 48.04 SFA/AWS А5.5 ф 4 в количестве 950 кг 2) Проволока ОК Autrod 12.32 ф4 в количестве 280 кг 3) Флюс ОК 10.62 в количестве 350 кг 4) Пруток ОК Tigrod 12.60 ф 2 в количестве 20 кг Обязательное требование - предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС. Екатеринбург

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2017 06:0008.06.2017 06:0008.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717093Дата и время вскрытия заявок Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш» сварочных материалов: 1) Электрод ОК 48.04 SFA/AWS А5.5 ф 4 в количестве 950 кг 2) Проволока ОК Autrod 12.32 ф4 в количестве 280 кг 3) Флюс ОК 10.62 в количестве 350 кг 4) Пруток ОК Tigrod 12.60 ф 2 в количестве 20 кг Обязательное требование - предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС. Екатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    08.09.2017 06:0008.09.2017 06:0008.09.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717093Подведение итогов не позднее Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш» сварочных материалов: 1) Электрод ОК 48.04 SFA/AWS А5.5 ф 4 в количестве 950 кг 2) Проволока ОК Autrod 12.32 ф4 в количестве 280 кг 3) Флюс ОК 10.62 в количестве 350 кг 4) Пруток ОК Tigrod 12.60 ф 2 в количестве 20 кг Обязательное требование - предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС. Екатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    08.09.201708.09.2017 06:0008.09.2017 06:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717093Подведение итогов не позднее Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш» сварочных материалов: 1) Электрод ОК 48.04 SFA/AWS А5.5 ф 4 в количестве 950 кг 2) Проволока ОК Autrod 12.32 ф4 в количестве 280 кг 3) Флюс ОК 10.62 в количестве 350 кг 4) Пруток ОК Tigrod 12.60 ф 2 в количестве 20 кг Обязательное требование - предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС. Екатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Прошу Вас рассмотреть возможность изготовления и поставки в адрес АО «Уралхиммаш» сварочных материалов: 1) Электрод ОК 48.04 SFA/AWS А5.5 ф 4 в количестве 950 кг 2) Проволока ОК Autrod 12.32 ф4 в количестве 280 кг 3) Флюс ОК 10.62 в количестве 350 кг 4) Пруток ОК Tigrod 12.60 ф 2 в количестве 20 кг Обязательное требование - предоставление оригинала сертификата качества и копии действующего Свидетельства НАКС.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    EUR

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В полном объеме

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    АО «Уралхиммаш», 620010, г. Екатеринбург, пер. Хибиногорский, 33.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% отсрочка платежа
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ХИМИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО УРАЛХИММАШ
    Все закупки и тендеры ПАО УРАЛХИММАШ

    Адрес местонахождения

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33,

    620010, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПЕР ХИБИНОГОРСКИЙ, 33

    Классификатор ОКПД2

    32.99.59.000

    Изделия различные прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Сварочные материалы"

    Кол-во: 1600

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