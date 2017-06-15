Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку патронов Bison

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней со дня поставки продукции (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, декларация о соответствии ТР ТС (копия)) денежными средствами на расчетный счет Поставщика. Сроки поставки и доставки товаров/ выполнения работ, оказания услуг: все обязательства Поставщика по поставке Покупателю должны быть исполнены в соответствии со спецификацией - в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Договора обеими Сторонами. Досрочная поставка разрешается с согласия Покупателя.