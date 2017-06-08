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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП717091
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка Электроинструментов для нужд ООО "Эльгауголь"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 04:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
7-4114-92302
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Elena.Yuvacheva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Ювачева Елена Николаевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Закупки и тендеры Услуги по оптовой и розничной торговле; услуги по ремонту автотранспортных средств и мотоциклов
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка Электроинструментов для нужд ООО "Эльгауголь"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 10:00 GMT +308.06.2017 10:0008.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717091Дата и время окончания срока приема заявок Закупка Электроинструментов для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 10:3008.06.2017 10:3008.06.2017 10:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717091Дата и время вскрытия заявок Закупка Электроинструментов для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
15.09.2017 10:0015.09.2017 10:0015.09.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717091Подведение итогов не позднее Закупка Электроинструментов для нужд ООО "Эльгауголь"Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка Электроинструментов для нужд ООО "Эльгауголь"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечня
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
ТРАНСПОРТНО-ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ Грузополучатель: АО ХК «Якутуголь», ОКПО 00161878 (С обязательной пометкой: Груз для ООО «Эльгауголь») Адрес склада: 678960, Россия, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная,1, База материально-технического снабжения (БМТС)Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
29.41.11.510
29.41.11.210
G
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 6
Кол-во: 1
Кол-во: 1
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