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    Главная / Торги / Выполнение метрологических работ (услуг) по поверке (калибровке) средств измерения (0614-175)

    Выполнение метрологических работ (услуг) по поверке (калибровке) средств измерения (0614-175)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.07.2014 10:0021.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401332232Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение метрологических работ (услуг) по поверке (калибровке) средств измерения Москва, ул.Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401332232

    Уникальный номер закупки

    0614-175

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение метрологических работ (услуг) по поверке (калибровке) средств измерения (0614-175)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.07.2014 14:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-98-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    cherka@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул.Авиамоторная, д. 53

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение метрологических работ (услуг) по поверке (калибровке) средств измерения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2014 10:00 GMT +321.07.2014 10:0021.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401332232Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение метрологических работ (услуг) по поверке (калибровке) средств измерения Москва, ул.Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    21.07.2014 10:0021.07.2014 10:0021.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401332232Дата и время вскрытия заявок Выполнение метрологических работ (услуг) по поверке (калибровке) средств измерения Москва, ул.Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.07.201425.07.2014 10:0025.07.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401332232Подведение итогов не позднее Выполнение метрологических работ (услуг) по поверке (калибровке) средств измерения Москва, ул.Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение метрологических работ (услуг) по поверке (калибровке) средств измерения

    Начальная цена

    1 692 335,61

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    421 шт.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ведомости (Приложение № 1 к закупочной документации) и проекту договора (Приложение № 6 к закупочной документации)Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Оплата Работ по Договору производится по счетам Исполнителя в течение 10-ти (десяти) банковских дней авансовым платежом в размере 100% предоплаты. Сроки выполнения работ: с даты подписания Сторонами Договора - до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    74.20.42

    Деятельность в области метрологии

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Метрологические работы (услуги) по поверке (калибровке) средств измерения "

    Кол-во: 421

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