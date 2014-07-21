Выполнение метрологических работ (услуг) по поверке (калибровке) средств измерения (0614-175)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата Работ по Договору производится по счетам Исполнителя в течение 10-ти (десяти) банковских дней авансовым платежом в размере 100% предоплаты. Сроки выполнения работ: с даты подписания Сторонами Договора - до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору