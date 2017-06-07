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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП717090
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
запасные части для кран LIEBHERR LTR - 1060
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 02:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-21-62
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Aleksandr.Lymarev@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Лымарев Александр Владимирович
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Запасные части для кран LIEBHERR LTR - 1060
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Запасные части для кран LIEBHERR LTR - 1060
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно перечню
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
- Россия,678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная 1. Грузополучатель: АО ХК "Якутуголь" (для ООО "Эльгауголь") База материально-технического снабжения. - Грузополучатель: Акционерное общество "Металлургшахтспецстрой" (АО "МШСС") 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Разрезовская, д. 13, ИНН/КПП 7720570769/ 144950001. Станция назначения: 676230, Россия, Амурская область, Зейский район, ст.Улак - отправка транспортной компанией Азимут в адрес АО "МШСС". Маркировка Товара: для ООО «Эльгауголь».Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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