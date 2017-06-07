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    Главная / Торги / запасные части для кран LIEBHERR LTR - 1060

    запасные части для кран LIEBHERR LTR - 1060

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2017 10:3007.06.2017 10:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717090Дата и время окончания срока приема заявок запасные части для кран LIEBHERR LTR - 1060НерюнгриПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717090

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    запасные части для кран LIEBHERR LTR - 1060

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    25.05.2017 02:42

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Юридический адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Почтовый адрес

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Контактный телефон

    +7 41147 9-21-62

    Факс

    +7 41147 9-21-61

    Адрес электронной почты

    Aleksandr.Lymarev@mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Лымарев Александр Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Саха /Якутия/ Республика

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Ключевые слова:

    кран

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для кран LIEBHERR LTR - 1060

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    16.06.201716.06.2017 10:0016.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717090Подведение итогов не позднее запасные части для кран LIEBHERR LTR - 1060Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для кран LIEBHERR LTR - 1060

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно перечню

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    - Россия,678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Промышленная 1. Грузополучатель: АО ХК "Якутуголь" (для ООО "Эльгауголь") База материально-технического снабжения. - Грузополучатель: Акционерное общество "Металлургшахтспецстрой" (АО "МШСС") 678960, Республика Саха (Якутия), г. Нерюнгри, ул. Разрезовская, д. 13, ИНН/КПП 7720570769/ 144950001. Станция назначения: 676230, Россия, Амурская область, Зейский район, ст.Улак - отправка транспортной компанией Азимут в адрес АО "МШСС". Маркировка Товара: для ООО «Эльгауголь».Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Поставщика в следующем порядке: 100% в течение 60 календарных дней с момента поступления товара на склад Покупателя. Транспортные расходы включить в стоимость товара. Срок поставки август-сентябрь 2017г. Поставщик производит доставку товара за свой счёт и своими силами до склада Покупателя. Обязательное наличие паспорта качества либо иной документ, удостоверяющий качество товара при поступлении на склад. Поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным. При отгрузке товара обязательное уведомление Покупателя с предоставлением копий: счёт-фактур, ТОРГ-12 и документов подтверждающих отправку товаров через Перевозчика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЬГАУГОЛЬ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Эльгауголь
    Все закупки и тендеры Эльгауголь

    Адрес местонахождения

    678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1

    Классификатор ОКПД2

    33

    Услуги по ремонту и монтажу машин и оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33

    Ремонт и монтаж машин и оборудования

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Фильтр 10429946 тонкой очистки топлива"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Фильтр 10044302 грубой очистки топлива"

    Кол-во: 1

    "Позиция 3"

    "Фильтр 10099981 воздушный"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "Кабель 11000562 с адаптером"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Винт 4000417 с шестигранной головкой"

    Кол-во: 2

    "Позиция 6"

    "Датчик 10816913 давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Палец 725111808"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Провод 964646708 W512"

    Кол-во: 1

    "Позиция 9"

    "Труба 10873149 L=30м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 10"

    "Соединение 774386608 штепсельное GSV6 M8 X1"

    Кол-во: 1

    "Позиция 11"

    "Соединение 774386708 штепсельное WSV6 M10"

    Кол-во: 4

    "Позиция 12"

    "Рессора 591061908 газовая"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Отопитель 965922208 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 14"

    "Замок 11450420"

    Кол-во: 1

    "Позиция 15"

    "Катушка 571911708 магнитная"

    Кол-во: 2

    "Позиция 16"

    "РВД 966601108"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Шланг 942875408"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Заслонка 10449663 дроссельная"

    Кол-во: 1

    "Позиция 19"

    "Винт 11658580"

    Кол-во: 4

    "Позиция 20"

    "Винт 4000828 с шестигранной головкой"

    Кол-во: 4

    "Позиция 21"

    "Винт 406502808"

    Кол-во: 2

    "Позиция 22"

    "Датчик 966512208 давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 23"

    "Фланец 972260708"

    Кол-во: 1

    "Позиция 24"

    "Пластина 972260608"

    Кол-во: 1

    "Позиция 25"

    "Шланг 973756908"

    Кол-во: 1

    "Позиция 26"

    "Хомут 774217608"

    Кол-во: 4

    "Позиция 27"

    "Шланг 975744308"

    Кол-во: 1

    "Позиция 28"

    "Насос 10116257 топливный UP-20 в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 29"

    "Провод 966195208 W500"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Провод 965973308 W588"

    Кол-во: 1

    "Позиция 31"

    "Провод 965031808 W587"

    Кол-во: 1

    "Позиция 32"

    "Хомут 4981029"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Манжета 9079603 резиновая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Зажим 774215008 шланга"

    Кол-во: 6

    "Позиция 35"

    "Манжета 9271340 резиновая"

    Кол-во: 1

    "Позиция 36"

    "Сапун 9075483"

    Кол-во: 1

    "Позиция 37"

    "Жгут 10126188 кабельный (Блок ECU разъем Х1)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 38"

    "Жгут 965972908 кабельный W501 (Блок ECU разъем Х2)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 39"

    "Трубопровод 10120241"

    Кол-во: 1

    "Позиция 40"

    "Датчик 6290130 температуры"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Датчик 9076534 числа оборотов"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Датчик 10133077 числа оборотов"

    Кол-во: 2

    "Позиция 43"

    "Датчик 9076531 давления"

    Кол-во: 1

    "Позиция 44"

    "Корпус 10046958 топливного фильтра"

    Кол-во: 1

    "Позиция 45"

    "Датчик 10651958 загрязнения"

    Кол-во: 1

    "Позиция 46"

    "Хомут 550838008"

    Кол-во: 4

    "Позиция 47"

    "Хомут 550849508"

    Кол-во: 2

    "Позиция 48"

    "Хомут 774225408"

    Кол-во: 2

    "Позиция 49"

    "Шланг 10663052 впускной"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "РВД 928756208"

    Кол-во: 1

    "Позиция 51"

    "РВД 966185808"

    Кол-во: 1

    "Позиция 52"

    "РВД 929920108"

    Кол-во: 1

    "Позиция 53"

    "РВД 966381708"

    Кол-во: 1

    "Позиция 54"

    "РВД 774236708 L=0,21м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 55"

    "РВД 774236708 L=0,18м"

    Кол-во: 1

    "Позиция 56"

    "РВД 966187008"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Цилиндр 512359508 гидравлический в сборе"

    Кол-во: 1

    "Позиция 58"

    "Хомут 774209908"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "Колпак 965896508 аспирационный"

    Кол-во: 1

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