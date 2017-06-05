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Номер извещения
31705149175
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка машины для разделки швов и трещин
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
25.05.2017 06:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Почтовый адрес
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
Контактный телефон
+7 4242 78-85-98
Факс
+7 4242 78-83-85
Адрес электронной почты
rmelnik@airportus.ru
Ф.И.О. контактного лица
Полонский Никита Сергеевич
Место рассмотрения предложений
693014, обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт, административное здание №1, кабинет №18
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка машины для разделки швов и трещин
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 04:00 GMT +305.06.2017 04:0005.06.2017 04:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705149175Дата и время окончания срока приема заявок Поставка машины для разделки швов и трещин693014, обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт, административное здание №1, кабинет №18
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 04:0005.06.2017 04:0005.06.2017 04:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705149175Дата и время вскрытия заявок Поставка машины для разделки швов и трещин693014, обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, Аэропорт, административное здание №1, кабинет №18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка машины для разделки швов и трещин
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с требованием Извещения о проведении запроса котировок
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
693014, обл. Сахалинская, г. Южно-Сахалинск, АэропортРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
«Аэропорт Южно-Сахалинск
Все закупки и тендеры «Аэропорт Южно-Сахалинск
Адрес местонахождения
693014, Российская Федерация, Сахалинская область, Южно-Сахалинск, им. Ивана Павловича Куропатко, 21
28.2
28.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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