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Номер извещения
31705148804
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Линокром ТКП и герметизирующей ленты Герлен или эквивалент
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 19:05
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-92-14
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
dep966mail@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивлев Юрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Химки
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка Линокрома ТКП и Герметизирующей ленты Герлен
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
16.06.2017 12:00 GMT +316.06.2017 12:0016.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705148804Дата и время окончания срока приема заявок Поставка Линокрома ТКП и Герметизирующей ленты ГерленХимки
Дата и время вскрытия заявок
16.06.2017 12:0016.06.2017 12:0016.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705148804Дата и время вскрытия заявок Поставка Линокрома ТКП и Герметизирующей ленты ГерленХимки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка Линокрома ТКП и Герметизирующей ленты Герлен
Начальная цена
623 063,02
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 115,32 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
1 комплект
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Московская область, г. Химки, ул. Бурденко, д. 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
22.29.21
22.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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