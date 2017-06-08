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Номер извещения
31705148752
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по перекладке трубопроводов ХВС от ПГ35 до ПГ35а ПЭ трубами ПНД225 с вводом в корпус 54
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 18:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Почтовый адрес
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
Контактный телефон
+7 495 286-92-14
Факс
+7 495 286-92-14
Адрес электронной почты
dep966mail@npoem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ивлев Юрий Владимирович
Место рассмотрения предложений
Химки
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Выполнение работ по перекладке трубопроводов ХВС от ПГ35 до ПГ35а ПЭ трубами ПНД225 с вводом в корпус 54
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 12:00 GMT +308.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705148752Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по перекладке трубопроводов ХВС от ПГ35 до ПГ35а ПЭ трубами ПНД225 с вводом в корпус 54Химки
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 12:0008.06.2017 12:0008.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705148752Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по перекладке трубопроводов ХВС от ПГ35 до ПГ35а ПЭ трубами ПНД225 с вводом в корпус 54Химки
Подведение итогов не позднее
22.06.2017 16:0022.06.2017 16:0022.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705148752Подведение итогов не позднее Выполнение работ по перекладке трубопроводов ХВС от ПГ35 до ПГ35а ПЭ трубами ПНД225 с вводом в корпус 54Химки
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по перекладке трубопроводов ХВС от ПГ35 до ПГ35а ПЭ трубами ПНД225 с вводом в корпус 54
Начальная цена
5 000 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с разделами 9 и 10 документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения заказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "НПО Энергомаш"
Все закупки и тендеры АО "НПО Энергомаш"
Адрес местонахождения
141400, Российская Федерация, Московская область, Химки, Бурденко, 1
42.21.22
42.21
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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