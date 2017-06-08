Выполнение работ по перекладке трубопроводов ХВС от ПГ35 до ПГ35а ПЭ трубами ПНД225 с вводом в корпус 54

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705148752 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по перекладке трубопроводов ХВС от ПГ35 до ПГ35а ПЭ трубами ПНД225 с вводом в корпус 54 Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru