Выполнение работ по ПНР в г.Томске насосов для жидкого кислорода и для жидкого аргона СХ.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП717088 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по ПНР в г.Томске насосов для жидкого кислорода и для жидкого аргона СХ. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры ТЗ

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ

Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ Юридический адрес 143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67, Почтовый адрес 143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67 Контактный телефон +7 495 505-93-28 доб. 2385 Факс +7 495 521-57-22 Адрес электронной почты k.nikitin@omzglobal.com Ф.И.О. контактного лица Никитин Кирилл Николаевич Место рассмотрения предложений Балашиха Закупки и тендеры Московская Область Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru