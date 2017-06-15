Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705148557 Уникальный номер закупки 121 Номер закупки Наименование закупки Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV) Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурс Способ реализации Дата публикации

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