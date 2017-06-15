www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705148557
Уникальный номер закупки
121
Наименование закупки
Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 17:43
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 15:00 GMT +315.06.2017 15:0015.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705148557Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV)Москва
Дата и время вскрытия заявок
15.06.2017 15:00GMT +315.06.2017 15:0015.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705148557Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
23.06.201723.06.2017 15:0023.06.2017 15:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705148557Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV)Москва
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 15:0023.06.2017 15:0023.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705148557Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV)Москва
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
23.06.201723.06.2017 15:0023.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705148557Подведение итогов не позднее Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV)Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по капитальному ремонту помещений технического назначения в условиях действующего производства (цех № 34 (1-ый, 2-ой, 3-ий, 4-ый этажи) на объекте АО «НПО «ЛЭМЗ», расположенного по адресу: Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10, в соответствии с Технической частью (раздел III) и проектом Договора (раздел IV)
Начальная цена
5 559 145,93
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
277 957,30 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно условиям извещения, документации об открытом конкурсе в электронной форме и локального сметного расчета
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, г. Москва, Дмитровское шоссе, д.110, стр. 10Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
43.33.10.000
43.33
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.