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    Главная / Торги / Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы системы энергообеспечения АС П-400 (0714-178)

    Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы системы энергообеспечения АС П-400 (0714-178)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь21.07.2014 10:0021.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401332249Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы системы энергообеспечения АС П-400 Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31401332249

    Уникальный номер закупки

    0714-178

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы системы энергообеспечения АС П-400 (0714-178)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    10.07.2014 14:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 673-98-95

    Факс

    Адрес электронной почты

    cherka@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Чернявский Константин Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Услуги по ремонту электрического оборудования

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы системы энергообеспечения АС П-400

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    21.07.2014 10:00 GMT +321.07.2014 10:0021.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31401332249Дата и время окончания срока приема заявок Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы системы энергообеспечения АС П-400 Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    21.07.2014 10:0021.07.2014 10:0021.07.2014 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31401332249Дата и время вскрытия заявок Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы системы энергообеспечения АС П-400 Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    25.07.2014 10:0025.07.2014 10:0025.07.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401332249Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы системы энергообеспечения АС П-400 Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.07.201425.07.2014 10:0025.07.2014 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31401332249Подведение итогов не позднее Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы системы энергообеспечения АС П-400 Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы системы энергообеспечения АС П-400

    Начальная цена

    3 500 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1 компл

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    692564, Приморский край, Октябрьский район, село Галёнки, в/ч 14038Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Осуществляется предоплата в размере, не менее 50% стоимости поставляемого Товара. Окончательная оплата производится в течение 10 рабочих дней после получения Покупателем Товара, счета на оплату, выполнения монтажа и пуско-наладочных работ.Срок поставки: не позднее 70 календарных дней с момента перечисления авансового платежа.Срок выполнения работ: не позднее 10.2014 г.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    Отсутствуют

    Классификатор ОКВЭД2

    31.10.9

    Предоставление услуг по монтажу, ремонту, техническому обслуживанию и перемотке электродвигателей, генераторов и трансформаторов

    Документация лота

    Закупочная документация

    28.09.2016

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Система энергообеспечения АС П-400, монтаж и ПНР "

    Кол-во: 1

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