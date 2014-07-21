Поставка, монтаж и пуско-наладочные работы системы энергообеспечения АС П-400 (0714-178)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Осуществляется предоплата в размере, не менее 50% стоимости поставляемого Товара. Окончательная оплата производится в течение 10 рабочих дней после получения Покупателем Товара, счета на оплату, выполнения монтажа и пуско-наладочных работ.Срок поставки: не позднее 70 календарных дней с момента перечисления авансового платежа.Срок выполнения работ: не позднее 10.2014 г.