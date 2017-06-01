Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок и порядок оплаты: Покупатель осуществляет оплату поставленного Товара в течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты передачи партии Товара, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в договоре. Сроки (периоды) поставки товара: Первая партия - в течение 45 (Сорока пяти) календарных дней с даты подписания сторонами договора.