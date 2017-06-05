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Номер извещения
31705148611
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
заключение договора на выполнение работ по монтажу системы автоматического пожаротушения в подвальном помещении
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 17:53
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
124498, Российская Федерация, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, стр.2
Почтовый адрес
124498, Российская Федерация, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, стр.2
Контактный телефон
+7 499 731-89-31 доб. 3001
Факс
+7 499 731-27-53
Адрес электронной почты
kid@se.zgrad.ru
Ф.И.О. контактного лица
Коптева Ирина Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Работы по монтажу систем водопровода, канализации, отопления и кондиционирования воздуха
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по монтажу системы автоматического пожаротушения в подвальном помещении
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 11:00 GMT +305.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705148611Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по монтажу системы автоматического пожаротушения в подвальном помещенииМосква
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 11:0005.06.2017 11:0005.06.2017 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705148611Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по монтажу системы автоматического пожаротушения в подвальном помещенииМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по монтажу системы автоматического пожаротушения в подвальном помещении
Начальная цена
3 500 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
согласно проекта договора и ТЗ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
124460, г. Москва, г. Зеленоград, Георгиевский проспект, д.5, стр.2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НИИ Субмикрон
Все закупки и тендеры АО НИИ Субмикрон
Адрес местонахождения
124498, Российская Федерация, Москва, Зеленоград, Георгиевский проспект, дом 5, стр.2
43.22
43.22
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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