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Номер извещения
ГП717083
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений в электронной форме на право заключить договор на поставку автомобилей: SKODA OCTAVIA A7 Ambition 1,6 MPI (110 л.с.), автомат, 5 шт. (для ЗАО «НЗЛ»)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 17:25
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Почтовый адрес
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
Контактный телефон
+7 812 448-22-09 доб. 3137
Факс
+7 812 412-64-84
Адрес электронной почты
m.prohorova@reph.ru
Ф.И.О. контактного лица
Прохорова Марина Андреевна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
SKODA OCTAVIA A7 Ambition 1,6 MPI (110 л.с.)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 10:00 GMT +301.06.2017 10:0001.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717083Дата и время окончания срока приема заявок SKODA OCTAVIA A7 Ambition 1,6 MPI (110 л.с.)Санкт-Петербург
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 10:0001.06.2017 10:0001.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717083Дата и время вскрытия заявок SKODA OCTAVIA A7 Ambition 1,6 MPI (110 л.с.)Санкт-Петербург
Подведение итогов не позднее
02.06.2017 10:0002.06.2017 10:0002.06.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717083Подведение итогов не позднее SKODA OCTAVIA A7 Ambition 1,6 MPI (110 л.с.)Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
SKODA OCTAVIA A7 Ambition 1,6 MPI (110 л.с.)
Начальная цена
5 549 650,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
192029, Российская Федерация, Санкт-Петербург, проспект Обуховской Обороны, 51, литера АФ
29.10.2
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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