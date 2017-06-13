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Номер извещения
ГП717077
Уникальный номер закупки
23-17
Наименование закупки
Поставка сталей 15Х18Н12СЧТЮ, 12Х2НВФА листы
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 16:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2
Почтовый адрес
141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2
Контактный телефон
+7 496 217-20-91
Факс
+7 496 777-79-58
Адрес электронной почты
StolupinaUA@dmzdubna.ru
Ф.И.О. контактного лица
Столупина Юлия Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Дубна
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка сталей 15Х18Н12СЧТЮ, 12Х2НВФА листы
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 12:00 GMT +313.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717077Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сталей 15Х18Н12СЧТЮ, 12Х2НВФА листы Дубна
Дата и время вскрытия заявок
13.06.2017 12:0013.06.2017 12:0013.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717077Дата и время вскрытия заявок Поставка сталей 15Х18Н12СЧТЮ, 12Х2НВФА листы Дубна
Подведение итогов не позднее
23.06.2017 16:0023.06.2017 16:0023.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717077Подведение итогов не позднее Поставка сталей 15Х18Н12СЧТЮ, 12Х2НВФА листы Дубна
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка сталей 15Х18Н12СЧТЮ, 12Х2НВФА листы
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Количество поставляемого товара указано в техническом задании на поставку сталей 15Х18Н12СЧТЮ, 12Х2НВФА листы
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия поставки Товара - доставка до склада Поставщика: 141980 г. Дубна Мос-ковская обл., ул. Жуковского,д.2.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА
Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА
Адрес местонахождения
141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2
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Документация лота
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