Открытый редукцион № ОР17-05-40 на приобретение картриджей для принтеров для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х лотах (Лот №2: подача ценового предложения в долларах США)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП717075 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Открытый редукцион № ОР17-05-40 на приобретение картриджей для принтеров для нужд Банка ГПБ (АО) в 2-х лотах (Лот №2: подача ценового предложения в долларах США) Валюта процедуры RUB Способ закупки Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru