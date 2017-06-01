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Номер извещения
ГП717081
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Приобретение компьютерной техники для нужд АО «Гипрокислород»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 17:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
Почтовый адрес
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
Контактный телефон
+7 495 787-88-22 доб. 2239
Факс
--
Адрес электронной почты
Tender@giprokislorod.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бехер Александр Артурович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Приобретение компьютерной техники для нужд АО «Гипрокислород»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
01.06.2017 12:00 GMT +301.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717081Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение компьютерной техники для нужд АО «Гипрокислород»Москва
Дата и время вскрытия заявок
01.06.2017 12:0001.06.2017 12:0001.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717081Дата и время вскрытия заявок Приобретение компьютерной техники для нужд АО «Гипрокислород»Москва
Подведение итогов не позднее
05.06.2017 12:0005.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717081Подведение итогов не позднее Приобретение компьютерной техники для нужд АО «Гипрокислород»Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приобретение компьютерной техники для нужд АО «Гипрокислород»
Начальная цена
1 545 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
МоскваРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГИПРОКИСЛОРОД
Все закупки и тендеры АО ГИПРОКИСЛОРОД
Адрес местонахождения
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД 2-Й АМБУЛАТОРНЫЙ, 8,
125315, Г МОСКВА, ПРОЕЗД АМБУЛАТОРНЫЙ 2-Й, 8
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
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