Запрос предложений на поставку GPS/ГЛОНАСС терминалов слежения, датчиков уровня топлива с монтажом и пуско-наладкой на транспортные средства и счётчиков расхода топлива на средства малой механизации для нужд ООО «РВК-Воронеж»

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705150432 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на поставку GPS/ГЛОНАСС терминалов слежения, датчиков уровня топлива с монтажом и пуско-наладкой на транспортные средства и счётчиков расхода топлива на средства малой механизации для нужд ООО «РВК-Воронеж» Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru