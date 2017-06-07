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    Главная / Торги / Поставка сталей 15Х18Н12СЧТЮ круги

    Поставка сталей 15Х18Н12СЧТЮ круги

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь07.06.2017 12:0007.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717071Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сталей 15Х18Н12СЧТЮ круги ДубнаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717071

    Уникальный номер закупки

    21-17

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка сталей 15Х18Н12СЧТЮ круги

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2017 16:13

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое задание на поставку сталей 15Х18Н12СЧТЮ круги

    Закупочная документация

    Уведомление

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДУБНЕНСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Юридический адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Почтовый адрес

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Контактный телефон

    +7 496 217-20-91

    Факс

    +7 496 777-79-58

    Адрес электронной почты

    StolupinaUA@dmzdubna.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Столупина Юлия Анатольевна

    Место рассмотрения предложений

    Дубна

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сталей 15Х18Н12СЧТЮ круги

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    07.06.2017 12:00 GMT +307.06.2017 12:0007.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717071Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сталей 15Х18Н12СЧТЮ круги Дубна

    Дата и время вскрытия заявок

    07.06.2017 12:0007.06.2017 12:0007.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717071Дата и время вскрытия заявок Поставка сталей 15Х18Н12СЧТЮ круги Дубна

    Подведение итогов не позднее

    23.06.2017 16:0023.06.2017 16:0023.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717071Подведение итогов не позднее Поставка сталей 15Х18Н12СЧТЮ круги Дубна

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    23.06.201723.06.2017 16:0023.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717071Подведение итогов не позднее Поставка сталей 15Х18Н12СЧТЮ круги Дубна

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сталей 15Х18Н12СЧТЮ круги

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Количество поставляемого товара указано в техническом задании на поставку сталей 15Х18Н12СЧТЮ круги

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия поставки Товара - доставка до склада Поставщика: 141980 г. Дубна Мос-ковская обл., ул. Жуковского,д.2.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Условия оплаты - авансирование в размере 50% +доплата 50% в течение 10 (деся-ти) банковских дней после поставки товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА
    Все закупки и тендеры ДМЗ ИМ. Н.П.ФЕДОРОВА

    Адрес местонахождения

    141983, Российская Федерация, Московская область, Дубна, Жуковского, 2

    Классификатор ОКПД2

    24

    Металлы основные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Закупочная документация

    25.05.2017

    Уведомление

    25.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "стали 15Х18Н12СЧТЮ круги "

    Кол-во: 0

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