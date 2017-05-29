Выполнить режимно-наладочные испытания и наладочные работы по КИПиА водогрейного котла ПТВМ-30 №2 в котельной ПАО НПО "Искра" по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705147893 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Выполнить режимно-наладочные испытания и наладочные работы по КИПиА водогрейного котла ПТВМ-30 №2 в котельной ПАО НПО "Искра" по адресу: г. Пермь, ул. Академика Веденеева, 28. Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос котировок Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Документация процедуры Документация о закупке.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Публичное акционерное общество Научно-производственное объединение Искра

Все закупки и тендеры ПАО НПО Искра Юридический адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Почтовый адрес 614038, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Академика Веденеева, 28 Контактный телефон +7 342 262-71-17 Факс +7 342 284-54-54 Адрес электронной почты omf680@iskra.perm.ru Ф.И.О. контактного лица Обухова Марина Фидаилевна Место рассмотрения предложений 614038, г. Пермь ул. Академика Веденеева, д.28, ПАО НПО «Искра» Закупки и тендеры Пермский Край Ключевые слова:

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