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Номер извещения
31705147229
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка сортового конструкционного проката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 15:08
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-95-01
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хмелевских Светлана Викторовна
Место рассмотрения предложений
г. Самара, ул. Земеца, д. 18
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сортовой конструкционный прокат
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.06.201719.06.2017 15:3019.06.2017 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705147229Дата окончания срока рассмотрения заявок Сортовой конструкционный прокатг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Подведение итогов не позднее
19.06.2017 15:3019.06.2017 15:3019.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705147229Подведение итогов не позднее Сортовой конструкционный прокатг. Самара, ул. Земеца, д. 18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Сортовой конструкционный прокат
Начальная цена
2 749 954,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
137 497,73 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
24.10.66
24.10.6
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 31670
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