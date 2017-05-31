Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ тип А ТУ 5712-001-05747985-2006

    ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ тип А ТУ 5712-001-05747985-2006

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717065Дата и время окончания срока приема заявок ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ тип А ТУ 5712-001-05747985-2006 БалашихаПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717065

    Уникальный номер закупки

    25

    Номер закупки

    Наименование закупки

    ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ тип А ТУ 5712-001-05747985-2006

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2017 14:57

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    извещение

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРИОГЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Юридический адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    Почтовый адрес

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Контактный телефон

    +7 495 505-93-33

    Факс

    +7 495 521-57-22

    Адрес электронной почты

    rednikova@cryogenmash.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Редникова Лариса Петровна

    Место рассмотрения предложений

    Балашиха

    Закупки и тендеры Московская Область

    Ключевые слова:

    песок

    Список лотов

    Лот 1

    ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ тип А ТУ 5712-001-05747985-2006

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    31.05.2017 10:00 GMT +331.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717065Дата и время окончания срока приема заявок ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ тип А ТУ 5712-001-05747985-2006 Балашиха

    Дата и время вскрытия заявок

    31.05.2017 10:0031.05.2017 10:0031.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717065Дата и время вскрытия заявок ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ тип А ТУ 5712-001-05747985-2006 Балашиха

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.07.201710.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717065Подведение итогов не позднее ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ тип А ТУ 5712-001-05747985-2006 Балашиха

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    ПЕСОК ПЕРЛИТОВЫЙ ВСПУЧЕННЫЙ тип А ТУ 5712-001-05747985-2006

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    1200

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. ТомскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    отсрочка платежа 30 дней с момента поставки
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО КРИОГЕНМАШ
    Все закупки и тендеры ПАО КРИОГЕНМАШ

    Адрес местонахождения

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67,

    143907, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г БАЛАШИХА, ПР-КТ ЛЕНИНА, 67

    Классификатор ОКПД2

    08.12.11.130

    Пески строительные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "песок перлитовый вспученный"

    Кол-во: 1200

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ГАЗСТРОЙПРОМ
    Попозиционная № АП014121
    Поставка песка для строительных работ (далее – Продукция) на объект "Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этансодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Этапы 2, 3.1, 3.2, 4. Газоперерабатывающий завод. Этап 2. Объекты общезаводского хозяйства" согласно Приложению № 1 «Технические требования к продукции» к настоящему Техническому заданию, для нужд ООО «ГСП-6»
    Поставка песка для строительных работ (далее – Продукция) на объект "Газоперерабатывающий...
    592851
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    АОСТНГ
    Попозиционная № АП014045
    Поставка песка строительного Мк 2,0-2,5 мм ГОСТ 8736-2014 для нужд АО «СТНГ»
    Поставка песка строительного Мк 2,0-2,5 мм ГОСТ 8736-2014 для нужд АО «СТНГ»
    592545
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 09:00(GMT+03:00)
    5 987 218
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГЭХ Закупки
    Запрос предложений № ГП105658
    133/МС - Инертные материалы для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (3.1/16.3-21/2)
    133/МС - Инертные материалы для нужд ООО "МТЭР Санкт-Петербург" (3.1/16.3-21/2)
    482882
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    19.05.2021 10:00(GMT+03:00)
    939 298
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить