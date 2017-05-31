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    Главная / Торги / Продажа лома и отходов черных металлов, образовавшихся в результате ремонта вагонов собственности ООО «Трансойл»

    Продажа лома и отходов черных металлов, образовавшихся в результате ремонта вагонов собственности ООО «Трансойл»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь31.05.2017 15:0431.05.2017 15:04Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717069Дата и время окончания срока приема заявок Продажа лома и отходов черных металлов, образовавшихся в результате ремонта вагонов собственности ООО «Трансойл»Санкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717069

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Продажа лома и отходов черных металлов, образовавшихся в результате ремонта вагонов собственности ООО «Трансойл»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционные торги

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2017 15:44

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Изменения в извещении

    Закупочная документация

    Приложение №1 к проекту договора

    Изменения в извещении

    Изменения в извещении

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Общество с ограниченной ответственностью Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Юридический адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Почтовый адрес

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Контактный телефон

    +7 812 332-22-00 доб. 1352

    Факс

    +7 812 332-22-86

    Адрес электронной почты

    badyarov.da@transoil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Бадьяров Денис Александрович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург Город

    Ключевые слова:

    лом, вагон, металл, ремонт

    Список лотов

    Лот 1

    Продажа лома и отходов черных металлов, образовавшихся в результате ремонта вагонов собственности ООО «Трансойл»

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.06.201701.06.2017 15:3001.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717069Подведение итогов не позднее Продажа лома и отходов черных металлов, образовавшихся в результате ремонта вагонов собственности ООО «Трансойл»Санкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Продажа лома и отходов черных металлов, образовавшихся в результате ремонта вагонов собственности ООО «Трансойл»

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Общество с ограниченной ответственностью Трансойл»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Трансойл
    Все закупки и тендеры Трансойл

    Адрес местонахождения

    197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А

    Классификатор ОКПД2

    27.10.1

    Продукты из железа и стали основные; шлак, дросс, лом и отходы черных металлов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Приложение №1 к проекту договора

    25.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Металлолом (ж/д Дальневосточная)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 2"

    "Металлолом (ж/д Северная)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 3"

    "Металлолом (ж/д Дальневосточная)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 4"

    "Металлолом (ж/д Северная)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 5"

    "Металлолом (ж/д Восточно-Сибирская)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 6"

    "Металлолом (ж/д Восточно-Сибирская)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 7"

    "Металлолом (ж/д Красноярская)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 8"

    "Металлолом (ж/д Западно-Сибирская)"

    Кол-во: 65

    "Позиция 9"

    "Металлолом (ж/д Западно-Сибирская)"

    Кол-во: 250

    "Позиция 10"

    "Металлолом (ж/д Западно-Сибирская)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 11"

    "Металлолом (ж/д Западно-Сибирская)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 12"

    "Металлолом (ж/д Куйбышевская)"

    Кол-во: 60

    "Позиция 13"

    "Металлолом (ж/д Куйбышевская)"

    Кол-во: 50

    "Позиция 14"

    "Металлолом (ж/д Южно-Уральская)"

    Кол-во: 40

    "Позиция 15"

    "Металлолом (ж/д Северо-Кавказская)"

    Кол-во: 150

    "Позиция 16"

    "Металлолом (ж/д Октябрьская)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 17"

    "Металлолом (ж/д Московская)"

    Кол-во: 30

    "Позиция 18"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Уссурийск)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 19"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Хабаровск)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 20"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Могоча)"

    Кол-во: 15

    "Позиция 21"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Карымская)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 22"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Тайшет)"

    Кол-во: 13

    "Позиция 23"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Северобайкальск)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 24"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Улан-Удэ)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 25"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Иркутск-Сортировочный)"

    Кол-во: 19

    "Позиция 26"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Абакан)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 27"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Красноярск-Восточный)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 28"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Боготол)"

    Кол-во: 20

    "Позиция 29"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Входная)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 30"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Новокузнецк-Северный)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 31"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Белово)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 32"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Тайга)"

    Кол-во: 24

    "Позиция 33"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Инская)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 34"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Сургут)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 35"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Смычка)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 36"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Войновка)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 37"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Каменск-Уральский)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 38"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Свердловск-Сортировочный)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 39"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Пермь-Сортировочная)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 40"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Курган)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 41"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Оренбург)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 42"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Карталы)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 43"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Челябинск)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 44"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Анисовка)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 45"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ М.Горький)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 46"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Махачкала)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 47"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Краснодар)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 48"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Дема)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 49"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Пенза)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 50"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Казинка)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 51"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Валуйки)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 52"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Ртищево)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 53"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Воркута)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 54"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Лянгасово)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 55"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Смоленск)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 56"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Рязань)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 57"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Тула)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 58"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Бекасово)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 59"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Бирюлево)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 60"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Перово)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 61"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Орехово-Зуево)"

    Кол-во: 8

    "Позиция 62"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Калининград)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 63"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ СПб.-Сорт.-Витебский)"

    Кол-во: 6

    "Позиция 64"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Волховстрой)"

    Кол-во: 5

    "Позиция 65"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Апатиты)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 66"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Петрозаводск)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 67"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Бологое)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 68"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Новосокольники)"

    Кол-во: 2

    "Позиция 69"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ СПб-Сорт.-Московский)"

    Кол-во: 10

    "Позиция 70"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Сольвычегодск)"

    Кол-во: 7

    "Позиция 71"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Лоста)"

    Кол-во: 4

    "Позиция 72"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Исакогорка)"

    Кол-во: 14

    "Позиция 73"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Буй)"

    Кол-во: 0

    "Позиция 74"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Ярославль-Главный)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 75"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Юдино)"

    Кол-во: 3

    "Позиция 76"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Агрыз)"

    Кол-во: 1

    "Позиция 77"

    "Металлолом (депо: ВЧДэ Горький-Сортировочный)"

    Кол-во: 0

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