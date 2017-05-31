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Номер извещения
ГП717069
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Продажа лома и отходов черных металлов, образовавшихся в результате ремонта вагонов собственности ООО «Трансойл»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 15:44
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Почтовый адрес
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
Контактный телефон
+7 812 332-22-00 доб. 1352
Факс
+7 812 332-22-86
Адрес электронной почты
badyarov.da@transoil.com
Ф.И.О. контактного лица
Бадьяров Денис Александрович
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Продажа лома и отходов черных металлов, образовавшихся в результате ремонта вагонов собственности ООО «Трансойл»
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продажа лома и отходов черных металлов, образовавшихся в результате ремонта вагонов собственности ООО «Трансойл»
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Трансойл
Все закупки и тендеры Трансойл
Адрес местонахождения
197046, Российская Федерация, Санкт-Петербург, N 60, Набережная Петроградская, 18А
27.10.1
Документация лота
Кол-во: 150
Кол-во: 150
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 30
Кол-во: 20
Кол-во: 20
Кол-во: 65
Кол-во: 250
Кол-во: 20
Кол-во: 150
Кол-во: 60
Кол-во: 50
Кол-во: 40
Кол-во: 150
Кол-во: 20
Кол-во: 30
Кол-во: 3
Кол-во: 6
Кол-во: 15
Кол-во: 10
Кол-во: 13
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 19
Кол-во: 2
Кол-во: 14
Кол-во: 20
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 6
Кол-во: 24
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 3
Кол-во: 7
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 8
Кол-во: 3
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 5
Кол-во: 5
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 2
Кол-во: 0
Кол-во: 8
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 0
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 8
Кол-во: 0
Кол-во: 6
Кол-во: 5
Кол-во: 4
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 10
Кол-во: 7
Кол-во: 4
Кол-во: 14
Кол-во: 0
Кол-во: 1
Кол-во: 3
Кол-во: 1
Кол-во: 0
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