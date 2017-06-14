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Номер извещения
31705147163
Уникальный номер закупки
ОПТЦ / 000 094
Наименование закупки
Выполнение работ по текущему ремонту санузлов корпуса №1 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурс
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 15:01
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
115280, Российская Федерация, Москва, Велозаводская, 5
Почтовый адрес
171161, Российская Федерация, Тверская область, Вышний Волочек, Ржевский тракт, 24а
Контактный телефон
+7 48233 6-31-55
Факс
+7 48233 6-31-55
Адрес электронной почты
optc@corpkometa.ru
Ф.И.О. контактного лица
Новохатская Яна Владимировна
Место рассмотрения предложений
Вышний Волочек
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Выполнение работ по текущему ремонту санузлов корпуса №1 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 09:00 GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705147163Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по текущему ремонту санузлов корпуса №1 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ». Вышний Волочек
Дата и время вскрытия заявок
14.06.2017 09:00GMT +314.06.2017 09:0014.06.2017 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705147163Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по текущему ремонту санузлов корпуса №1 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ». Вышний Волочек
Дата окончания срока рассмотрения заявок
16.06.201716.06.2017 12:0016.06.2017 12:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705147163Дата окончания срока рассмотрения заявок Выполнение работ по текущему ремонту санузлов корпуса №1 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ». Вышний Волочек
Подведение итогов не позднее
16.06.2017 15:0016.06.2017 15:0016.06.2017 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705147163Подведение итогов не позднее Выполнение работ по текущему ремонту санузлов корпуса №1 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ». Вышний Волочек
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по текущему ремонту санузлов корпуса №1 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».
Начальная цена
1 104 380,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с конкурсной документацией о закупке (разделы: проект договора и техническое задание).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
171161, Тверская обл. г. Вышний Волочек, ул. Ржевский тракт 24а.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ КОМЕТА
Адрес местонахождения
115280, Г МОСКВА, УЛ ВЕЛОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5
41.20.30
41.20
Документация лота
Кол-во: 1
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