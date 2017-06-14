Выполнение работ по текущему ремонту санузлов корпуса №1 филиала ОАО «Корпорация «Комета» - «ОПТЦ».

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Заказчик производит оплату без аванса, по факту выполнения всего объема работ, после подписания Сторонами акта выполненных работ, в течение 10 (десяти) банковских дней со дня получения Заказчиком счета от Подрядчика и при наличии у Подрядчика заключенного договора ГПБ (АО) о банковском сопровождении и открытого в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» в этом банке отдельного счета. Оплата производится путем безналичного перечисления денежных средств.