Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

100% оплата в течение 30 (тридцати) календарных дней, со дня поставки продукции (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад грузополучателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, декларация о соответствии ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (копия)), денежными средствами на расчетный счет поставщика. Расчеты производятся в рублях по курсу Евро ЦБ РФ на день составления Поставщиком отгрузочной документации в адрес Покупателя (счет-фактура, товарная накладная, копия декларации о соответствии ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной продукции» (копия)). Все обязательства Поставщика по поставке Покупателю должны быть исполнены, согласно спецификации (приложение № 1 к проекту договора)- в течение 12 (двенадцати) недель с момента подписания Договора обеими сторонами. Досрочная поставка разрешается с предварительного письменного согласия Покупателя.