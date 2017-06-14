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Номер извещения
31705146732
Уникальный номер закупки
407/83-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку мостов управляемых
Валюта процедуры
EUR
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 14:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 327-60-65
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хасанов Александр Тахирович
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка мостов управляемых
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.06.2017 06:00 GMT +314.06.2017 06:0014.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705146732Дата и время окончания срока приема заявок Поставка мостов управляемыхЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
27.06.2017 16:0027.06.2017 16:0027.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705146732Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка мостов управляемыхЕкатеринбург
Дата и время проведения
28.06.2017 10:0028.06.2017 10:0028.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705146732Дата и время проведения Поставка мостов управляемыхЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
29.06.2017 16:0029.06.2017 16:0029.06.2017 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705146732Подведение итогов не позднее Поставка мостов управляемыхЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка мостов управляемых
Начальная цена
284 792,65
Валюта
EUR
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
60 штук
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
самовывоз со склада Поставщика, расположенного в г. Екатеринбурге, терминал транспортной компании.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
29.32.30.250
29.32
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 60
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