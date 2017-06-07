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Номер извещения
ГП717059
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Закупка запасных частей для буровой установки Sandvik D-50KS
Валюта процедуры
USD
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 14:06
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 41147 9-21-17
Факс
+7 41147 9-21-61
Адрес электронной почты
Viktoriya.Khorosheva@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Хорошева Виктория Иннокентьевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Закупка запасных частей для буровой установки Sandvik D-50KS
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Закупка запасных частей для буровой установки Sandvik D-50KS
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
USD
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно извещению
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Контейнерные и повагонные отправки: • ст. Верхнезейск ДВ ЖД, код 913206 • (включить в стоимость транспортных расходов сверхнормативное контейнеропользование под выгрузкой на путях не общего пользования сроком на 10 суток) Грузополучатель: ООО «Мечел Транс Восток»», код 6192, ОКПО 61403108 Почтовый адрес: 676290, Амурская область, г. Тында, ул. Советская, д. 1, каб.102 в особых отметках указывать (с подачей на Верхний Улак - груз для АО «МШСС»). Или Отправка багажом • ст. Улак ДВ ЖД ( только транспортная компания ООО «Азимут» и ООО «АЛК») Грузополучатель: АО «МШСС» (с пометкой для ООО «Эльгауголь»). Адрес: 678960 Республика Саха (Якутия) г. Нерюнгри, ул. Северная, д.5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Эльгауголь
Все закупки и тендеры Эльгауголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр.Ленина, 3/1
28.92.61.110
45.3
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 2
Кол-во: 2
Кол-во: 1
Кол-во: 1
Кол-во: 4
Кол-во: 4
Кол-во: 2
Кол-во: 1
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