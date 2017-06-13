www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705146492
Уникальный номер закупки
108
Наименование закупки
Поставка метрологического оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 13:39
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Почтовый адрес
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
Контактный телефон
+7 495 627-11-08
Факс
+7 495 485-03-88
Адрес электронной почты
zakupki.lemz@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Филиппова Ольга Владимировна
Место рассмотрения предложений
Москва
Закупки и тендеры Услуги, связанные с научными исследованиями и экспериментальными разработками в области естественных и технических наук, прочие
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка метрологического оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
13.06.2017 15:00 GMT +313.06.2017 15:0013.06.2017 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705146492Дата и время окончания срока приема заявок Поставка метрологического оборудованияМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
15.06.2017 16:3015.06.2017 16:3015.06.2017 16:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705146492Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка метрологического оборудованияМосква
Дата и время проведения
16.06.2017 09:3016.06.2017 09:3016.06.2017 09:30Europe/MoscowДата и время проведения 31705146492Дата и время проведения Поставка метрологического оборудованияМосква
Подведение итогов не позднее
21.06.2017 16:3021.06.2017 16:3021.06.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705146492Подведение итогов не позднее Поставка метрологического оборудованияМосква
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка метрологического оборудования
Начальная цена
32 037 259,92
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
1 601 863,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Технической частью
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Российская Федерация, 127411, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 110Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО НПО ЛЭМЗ
Все закупки и тендеры АО НПО ЛЭМЗ
Адрес местонахождения
127411, Российская Федерация, Москва, Дмитровское шоссе, 110
72.19.29.190
72.19
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 23
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.