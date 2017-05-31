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Номер извещения
ГП717056
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Запрос предложений на поставку теплоизоляционных материалов для объекта "Таманьнефтегаз"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 13:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
Почтовый адрес
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
Контактный телефон
+7 34369 4-62-58
Факс
+7 34369 4-62-51
Адрес электронной почты
n.minin@uralem.ru
Ф.И.О. контактного лица
Минин Николай Валентинович
Место рассмотрения предложений
Берёзовский
Закупки и тендеры Сооружения и строительные работы по строительству прочих гражданских сооружений, не включенных в другие группировки
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка теплоизоляционных материалов для объекта "Таманьнефтегаз"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 07:00 GMT +331.05.2017 07:0031.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717056Дата и время окончания срока приема заявок Поставка теплоизоляционных материалов для объекта "Таманьнефтегаз"Берёзовский
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 07:0031.05.2017 07:0031.05.2017 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717056Дата и время вскрытия заявок Поставка теплоизоляционных материалов для объекта "Таманьнефтегаз"Берёзовский
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 14:3031.05.2017 14:3031.05.2017 14:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717056Подведение итогов не позднее Поставка теплоизоляционных материалов для объекта "Таманьнефтегаз"Берёзовский
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка теплоизоляционных материалов для объекта "Таманьнефтегаз"
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
45000 м2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Краснодарский край, Темрюкский район, п. Волна.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Все закупки и тендеры АО ПО УРАЛЭНЕРГОМОНТАЖ, АО ПО УЭМ
Адрес местонахождения
623704, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г БЕРЕЗОВСКИЙ, УЛ ТРАНСПОРТНИКОВ, ДОМ 50А,
623704, Свердловская область, г. Берёзовский, ул. Транспортников, д. 50"А"
23.99.19.190
42.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 45000
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