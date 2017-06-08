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    Главная / Торги / Поставка приборов для измерения линейных размеров ручных (проект № 64)

    Поставка приборов для измерения линейных размеров ручных (проект № 64)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь08.06.2017 10:0008.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705146152Дата и время окончания срока приема заявок Приборы для измерения линейных размеров ручные, Проект 64 Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705146152

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка приборов для измерения линейных размеров ручных (проект № 64)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2017 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация в том числе проект договора

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР КОНЦЕРНА ВКО АЛМАЗ-АНТЕЙ- ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Юридический адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    Почтовый адрес

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Контактный телефон

    +7 812 363-91-28

    Факс

    +7 812 363-96-36

    Адрес электронной почты

    otdel093@goz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дедусь Мария Константиновна

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Закупки и тендеры Оборудование для измерения, испытаний и навигации

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Приборы для измерения линейных размеров ручные, Проект 64

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    08.06.2017 10:00 GMT +308.06.2017 10:0008.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705146152Дата и время окончания срока приема заявок Приборы для измерения линейных размеров ручные, Проект 64 Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Дата и время вскрытия заявок

    08.06.2017 10:0008.06.2017 10:0008.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705146152Дата и время вскрытия заявок Приборы для измерения линейных размеров ручные, Проект 64 Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    03.07.201703.07.2017 23:5903.07.2017 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705146152Подведение итогов не позднее Приборы для измерения линейных размеров ручные, Проект 64 Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Приборы для измерения линейных размеров ручные, Проект 64

    Начальная цена

    136 365,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Поставка приборов для измерения линейных размеров ручные (проект № 64), объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 360/300-2017 о проведении запроса котировок)

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Поставка Товара осуществляется партиями, согласно письменным заявкам от Покупателя с момента подписания Договора, Срок поставки в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подачи заявки Покупателем по электронной почте, в соответствии с Проектом договора (Приложение № 4 к Документации к Извещению № 360/300-2017 о проведении запроса котировок). Оплата Товара производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней после осуществления поставки, путем безналичного перечисления денежных средств на отдельный счет Поставщика открытый для расчетов по государственному оборонному заказу в уполномоченном банке Покупателя в соответствии с Федеральным законом «О государственном оборонном заказе» от 29.12.2012 г. № 275 – ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.06.2015 N 159-ФЗ), после поступления денежных средств в соответствии с государственным контрактом на специальный расчетный счет Покупателя, но не позднее 365 календарных дней с даты поставки всего товара.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД

    Адрес местонахождения

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,

    192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120

    Классификатор ОКПД2

    26.51.33

    Приборы для измерения линейных размеров ручные (включая микрометры и штангенциркули), не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.51

    Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Приборы для измерения линейных размеров ручные, Проект 64 "

    Кол-во: 20

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