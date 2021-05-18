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Номер извещения
0373100134621000093
Уникальный номер закупки
0373100134621000093
Наименование закупки
ЭА-36 Поставка хозяйственных товаров 0373100134621000093
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Электронный аукцион
Дата публикации
28.04.2021 15:19
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125362, Г МОСКВА, УЛ ВОДНИКОВ, ДОМ 1,
Почтовый адрес
125362, Москва, ул. Водников, дом 1
Контактный телефон
Факс
Адрес электронной почты
Ф.И.О. контактного лица
Место рассмотрения предложений
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ЭА-36 Поставка хозяйственных товаров
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Процедура приостановлена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ЭА-36 Поставка хозяйственных товаров
Начальная цена
13 012,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Отсутствуют
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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