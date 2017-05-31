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Номер извещения
ГП717053
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лента 2ШТС (ТГ) 1400-4ЕР 400-4,5/3,5ТСО-РБ 1000 м2 Лента конвейерная 2ШТС(ТГ) 1200-4-4ЕР-400-3,5-4,5-РБ 1000 м2 Лента конвейерная 1ШТС(ТГ)-1000-4-ТЛК-300-6-3,5-Г1-РБ 1650 м2
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционные торги
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 12:45
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 495 662-39-90 доб. 348
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
Lebedeva@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Лебедева Анна Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка ленты конвейерной 2ШТС (ТГ) 1400-4ЕР 400-4,5/3,5ТСО-РБ 1000 м2, ленты конвейерной 2ШТС(ТГ) 1200-4-4ЕР-400-3,5-4,5-РБ 1000 м2, ленты конвейерной 1ШТС(ТГ)-1000-4-ТЛК-300-6-3,5-Г1-РБ 1650 м2
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.06.201730.06.2017 12:3030.06.2017 12:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717053Подведение итогов не позднее Поставка ленты конвейерной 2ШТС (ТГ) 1400-4ЕР 400-4,5/3,5ТСО-РБ 1000 м2, ленты конвейерной 2ШТС(ТГ) 1200-4-4ЕР-400-3,5-4,5-РБ 1000 м2, ленты конвейерной 1ШТС(ТГ)-1000-4-ТЛК-300-6-3,5-Г1-РБ 1650 м2 Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка ленты конвейерной 2ШТС (ТГ) 1400-4ЕР 400-4,5/3,5ТСО-РБ 1000 м2, ленты конвейерной 2ШТС(ТГ) 1200-4-4ЕР-400-3,5-4,5-РБ 1000 м2, ленты конвейерной 1ШТС(ТГ)-1000-4-ТЛК-300-6-3,5-Г1-РБ 1650 м2
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3650 м2
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
DDP НерюнгриРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
13.96.16
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
Кол-во: 1650
Кол-во: 1000
Кол-во: 1000
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