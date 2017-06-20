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Номер извещения
31705168634
Уникальный номер закупки
175/2017, 174/2017, 176/2017
Наименование закупки
Лот № 1 – Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"; Лот № 2 – Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"; Лот № 3 – Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
30.05.2017 14:31
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
Почтовый адрес
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
Контактный телефон
+7 3812 31-42-29 доб. 1297
Факс
+7 3812 30-35-49
Адрес электронной почты
i.orlova@rosvodokanal.ru
Ф.И.О. контактного лица
Орлова Ирина Александровна
Место рассмотрения предложений
ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
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Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 10:00 GMT +320.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705168634Дата и время окончания срока приема заявок Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705168634Дата и время вскрытия заявок Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
18.08.2017 17:0018.08.2017 17:0018.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705168634Подведение итогов не позднее Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.08.201718.08.2017 17:0018.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705168634Подведение итогов не позднее Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
729 061,82
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
81.29.11.000
81.29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 10:00 GMT +320.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705168634Дата и время окончания срока приема заявок Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705168634Дата и время вскрытия заявок Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
18.08.2017 17:0018.08.2017 17:0018.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705168634Подведение итогов не позднее Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.08.201718.08.2017 17:0018.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705168634Подведение итогов не позднее Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
1 989 245,18
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
81.29.11.000
81.29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.06.2017 10:00 GMT +320.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705168634Дата и время окончания срока приема заявок Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Дата и время вскрытия заявок
20.06.2017 10:0020.06.2017 10:0020.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705168634Дата и время вскрытия заявок Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Подведение итогов не позднее
18.08.2017 17:0018.08.2017 17:0018.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705168634Подведение итогов не позднее Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
18.08.201718.08.2017 17:0018.08.2017 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705168634Подведение итогов не позднее Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"
Начальная цена
2 662 993,32
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно Закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно Закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2,
644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2
81.29.11.000
81.29.1
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 0
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