Лот № 1 – Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"; Лот № 2 – Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"; Лот № 3 – Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения 31705168634 Уникальный номер закупки 175/2017, 174/2017, 176/2017 Номер закупки Наименование закупки Лот № 1 – Промывка отстойников второго блока очистных сооружений 2 бл. ОС в цехе Сооружений по водоподготовке по ул. 19-я Марьяновская,40 (10 шт.) Инв.№6100023А (Здание 2 блока очистных сооружений) для нужд ОАО "ОмскВодоканал"; Лот № 2 – Подрезка, догрузка и дезинфекция скорых фильтров второго блока очистных сооружений (инв.№6100023А Здание 2 блока очистных сооружений) и скорых фильтров третьего блока очистных сооружений (инв.№6100033А Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) в цехе сооружений по водоподготовке по ул. 19 Марьяновская,40 для нужд ОАО "ОмскВодоканал"; Лот № 3 – Промывка отстойников третьего блока очистных сооружений в цехе ЛОВС по ул. 19-я Марьяновская,40 (20 шт.) Инв.№6100033А (Здание блока фильтров и отстойников 3 блок S=5022 м2) для нужд ОАО "ОмскВодоканал" Валюта процедуры RUB Способ закупки Запрос предложений Способ реализации Дата публикации

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Документация процедуры Закупочная документация

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ОМСКВОДОКАНАЛ

Все закупки и тендеры АО ОМСКВОДОКАНАЛ Юридический адрес 644042, ОБЛ ОМСКАЯ, Г ОМСК, УЛ МАЯКОВСКОГО, 2, Почтовый адрес 644042 г. Омск ул. Маяковского, д.2 Контактный телефон +7 3812 31-42-29 доб. 1297 Факс +7 3812 30-35-49 Адрес электронной почты i.orlova@rosvodokanal.ru Ф.И.О. контактного лица Орлова Ирина Александровна Место рассмотрения предложений ООО УК «РОСВОДОКАНАЛ», 115191, г.Москва, пер. Гамсоновский, д.2, стр.4 Закупки и тендеры Москва Город Закупки и тендеры Услуги по чистке и уборке прочие Ключевые слова:

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