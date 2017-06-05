Открытый запрос котировок в электронной форме на право заключения договора на поставку насоса.

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Оплата в размере 100% от стоимости поставленного товара в течение 30 (тридцати) дней с момента поставки товара (фактического выполнения работ/оказания услуг) на склад Покупателя и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, декларацию соответствия ТР ТС) денежными средствами на расчетный счет поставщика. Все обязательства Поставщика по поставке товара Покупателю должны быть исполнены в течение 45 (сорока пяти) календарных дней с момента заключения договора. Досрочная поставка товара разрешается с согласия Покупателя.