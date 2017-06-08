Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

поставка приборов для измерения линейных размеров ручные (проект №63), объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 346/300-2017 о проведении запроса котировок). Оплата Товара производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней после осуществления поставки.