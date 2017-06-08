www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
31705146093
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка приборов для измерения линейных размеров ручные (проект №68)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 12:36
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
Почтовый адрес
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
Контактный телефон
+7 812 363-91-28
Факс
+7 812 363-96-36
Адрес электронной почты
otdel093@goz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Дедусь Мария Константиновна
Место рассмотрения предложений
Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приборы для измерения линейных размеров ручные, Проект 68
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
08.06.2017 10:00 GMT +308.06.2017 10:0008.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705146093Дата и время окончания срока приема заявок Приборы для измерения линейных размеров ручные, Проект 68 Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120
Дата и время вскрытия заявок
08.06.2017 10:0008.06.2017 10:0008.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705146093Дата и время вскрытия заявок Приборы для измерения линейных размеров ручные, Проект 68 Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Приборы для измерения линейных размеров ручные, Проект 68
Начальная цена
334 735,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Поставка приборов для измерения линейных размеров ручные (проект №68), объем, а также технические характеристики определены Техническим заданием (Приложение № 3 к Документации к Извещению № 361/300-2017 о проведении запроса котировок).
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Санкт-Петербург, пр. Обуховской обороны, д. 120Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Все закупки и тендеры АО ОБУХОВСКИЙ ЗАВОД
Адрес местонахождения
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120,
192012, Г САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПР-КТ ОБУХОВСКОЙ ОБОРОНЫ, 120
26.51.33
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 577
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.