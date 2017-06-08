Поставка приборов для измерения линейных размеров ручные (проект №68)

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Поставка Товара осуществляется партиями, согласно письменным заявкам от Покупателя с момента подписания Договора, Срок поставки в течение 60 (шестидесяти) рабочих дней с момента подачи заявки Покупателем по электронной почте, в соответствии с Проектом договора (Приложение № 4 к Документации к Извещению № 361/300-2017 о проведении запроса котировок). Оплата Товара производится в течение 20 (двадцати) рабочих дней после осуществления поставки.