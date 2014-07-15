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Номер извещения
ГП407486
Уникальный номер закупки
34
Наименование закупки
Закупка листового металлопроката
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
10.07.2014 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Почтовый адрес
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Контактный телефон
+7 495 599-47-18
Факс
+7 495 604-42-44
Адрес электронной почты
marina.g@uptk.tinso.ru
Ф.И.О. контактного лица
Городецкая Марина Михайловна
Место рассмотрения предложений
Одинцово
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лист горячекатаный и с ромбическим рифлением
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.07.2014 16:00 GMT +315.07.2014 16:0015.07.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407486Дата и время окончания срока приема заявок Лист горячекатаный и с ромбическим рифлениемОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
15.07.2014 16:0015.07.2014 16:0015.07.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407486Дата и время вскрытия заявок Лист горячекатаный и с ромбическим рифлениемОдинцово
Подведение итогов не позднее
16.07.2014 16:3016.07.2014 16:3016.07.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407486Подведение итогов не позднее Лист горячекатаный и с ромбическим рифлениемОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лист горячекатаный и с ромбическим рифлением
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года. Срок поставки продукции июль 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по месту нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5800
Кол-во: 4700
Кол-во: 9200
Кол-во: 1000
Кол-во: 11130
Кол-во: 19040
Кол-во: 1800
Кол-во: 2200
Кол-во: 2200
Кол-во: 6000
Полоса горячекатаная
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.07.2014 16:00 GMT +315.07.2014 16:0015.07.2014 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП407486Дата и время окончания срока приема заявок Полоса горячекатанаяОдинцово
Дата и время вскрытия заявок
15.07.2014 16:0015.07.2014 16:0015.07.2014 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП407486Дата и время вскрытия заявок Полоса горячекатанаяОдинцово
Подведение итогов не позднее
16.07.2014 16:3016.07.2014 16:3016.07.2014 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП407486Подведение итогов не позднее Полоса горячекатанаяОдинцово
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полоса горячекатаная
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Полное соответствие продукции заявленным требованиям Предоставление оригиналов отгрузочных документов и сертификатов на продукцию. Соблюдение сроков поставки в соответствии с требованиями Покупателя. Продукция должна быть произведена не ранее 2014 года. Срок поставки продукции июль 2014 года. Доставка за счет Поставщика. Стоимость услуг по доставке включена в стоимость продукции.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
по мету нахождения ЗаказчикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО Трансинжстрой
Все закупки и тендеры АО Трансинжстрой
Адрес местонахождения
101000, Российская Федерация, Москва, Архангельский переулок, 8/2 стр. 1
Отсутствуют
DJ
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 1000
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