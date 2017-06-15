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    Главная / Торги / Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работ

    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.06.2017 06:0015.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705145834Дата и время окончания срока приема заявок Поставка накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работЕкатеринбургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    31705145834

    Уникальный номер закупки

    450/63-А

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2017 11:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение

    Документация

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Юридический адрес

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    Почтовый адрес

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Контактный телефон

    +7 343 329-35-70

    Факс

    +7 343 331-17-97

    Адрес электронной почты

    zakupki@zik.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Велиоцинский Дмитрий Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Екатеринбург

    Закупки и тендеры Свердловская Область

    Закупки и тендеры Изделия пластмассовые прочие

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.06.2017 06:00 GMT +315.06.2017 06:0015.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705145834Дата и время окончания срока приема заявок Поставка накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работЕкатеринбург

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.06.2017 16:0026.06.2017 16:0026.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705145834Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работЕкатеринбург

    Дата и время проведения

    27.06.2017 10:0027.06.2017 10:0027.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705145834Дата и время проведения Поставка накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работЕкатеринбург

    Подведение итогов не позднее

    28.06.2017 21:5928.06.2017 21:5928.06.2017 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705145834Подведение итогов не позднее Поставка накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работЕкатеринбург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.06.201728.06.2017 21:5928.06.2017 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705145834Подведение итогов не позднее Поставка накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работЕкатеринбург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работ

    Начальная цена

    17 973 720,23

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    53 921,16 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    53 921,16

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    3 комплекта

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18 (склад/цех).Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Срок поставки товара: все обязательства Поставщика по поставке оборудования, выполнение Работ Покупателю должны быть исполнены не позднее 100 (Ста) рабочих дней с момента заключения договора согласно Спецификации. Досрочная поставка оборудования разрешается с согласия Покупателя. 1.1 Первый авансовый платеж в размере 30% от стоимости Договора в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания договора, получения счета на оплату при предоставлении Покупателю безотзывной банковской гарантии. Оригинал безотзывной банковской гарантии на первый авансовый платеж предоставляется Поставщиком в адрес Покупателя в течение 20 (двадцати) календарных дней от даты подписания договора на срок равный сроку поставки плюс 60(шестьдесят) рабочих дней, в размере 30% от общей суммы договора. Обеспечение возврата аванса по выбору поставщика так же может быть предоставлено в виде обеспечительного платежа в размере 30% от общей стоимости договора, который перечисляется на р/счет Покупателя. Реквизиты расчетного счета ПАО «МЗИК»: р/сч 40702810316110101593, к/сч 30101810500000000674, БИК 046577674, Уральский банк ПАО Сбербанк». Назначение платежа : Перечисление денежных средств Покупателю (ПАО «МЗИК»)-обеспечительный платеж по договору на поставку накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3900х2400х3700 , проведение монтажных, пусконаладочных работ. Возврат обеспечительного платежа производится путем перечисления денежных средств на р/счет Поставщика в течение 60(шестидесяти) рабочих дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов. В случае если по каким-либо причинам обеспечение возврата аванса перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать возврат аванса по Договору, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней предоставить Покупателю иное (новое) надлежащее обеспечение возврата аванса по Договору на тех же условиях и в том же размере. 1.2. Второй платеж в размере 60% от стоимости договора в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента поставки оборудования на склад Покупателя, подписания Акта приема-передачи оборудования и предоставления отгрузочных документов (счет-фактура, товарная накладная, декларация соответствия ТР ТС). 1.3. Третий платеж в размере 10% от стоимости договора в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Акта выполненных Работ денежными средствами на расчетный счет поставщика.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ М.И.КАЛИНИНА, Г. ЕКАТЕРИНБУРГ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО МЗИК
    Все закупки и тендеры ПАО МЗИК

    Адрес местонахождения

    620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,

    620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18

    Классификатор ОКПД2

    22.29.29.000

    Изделия пластмассовые прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    22.29

    Производство прочих пластмассовых изделий

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работ"

    Кол-во: 3

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