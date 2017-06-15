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Номер извещения
31705145834
Уникальный номер закупки
450/63-А
Наименование закупки
Открытый аукцион в электронной форме (аукцион на понижение) на право заключения договора на поставку накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 11:58
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
Почтовый адрес
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
Контактный телефон
+7 343 329-35-70
Факс
+7 343 331-17-97
Адрес электронной почты
zakupki@zik.ru
Ф.И.О. контактного лица
Велиоцинский Дмитрий Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Екатеринбург
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Поставка накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.06.2017 06:00 GMT +315.06.2017 06:0015.06.2017 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705145834Дата и время окончания срока приема заявок Поставка накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работЕкатеринбург
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.06.2017 16:0026.06.2017 16:0026.06.2017 16:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705145834Дата окончания срока рассмотрения заявок Поставка накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работЕкатеринбург
Дата и время проведения
27.06.2017 10:0027.06.2017 10:0027.06.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 31705145834Дата и время проведения Поставка накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работЕкатеринбург
Подведение итогов не позднее
28.06.2017 21:5928.06.2017 21:5928.06.2017 21:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705145834Подведение итогов не позднее Поставка накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работЕкатеринбург
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка накопителей отработанных растворов ЕТП Ф 3 900х2 400х3 700, проведение монтажных, пусконаладочных работ
Начальная цена
17 973 720,23
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
53 921,16 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
3 комплекта
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина, г. Екатеринбург», 620017, Россия, г. Екатеринбург, проспект Космонавтов, д.18 (склад/цех).Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО МЗИК
Все закупки и тендеры ПАО МЗИК
Адрес местонахождения
620017, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г ЕКАТЕРИНБУРГ, ПР-КТ КОСМОНАВТОВ, 18,
620017, РФ, г. Екатеринбург проспект Космонавтов 18
22.29.29.000
22.29
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 3
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