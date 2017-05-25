АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи с АО «Оренбургнефтеотдача» (Продавец) и/или ООО «Ульяновскнефтегаз» (Продавец) на продажу объектов движимого имущества «Транспортные средства» (в соответствии с лотами)

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП717049 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи с АО «Оренбургнефтеотдача» (Продавец) и/или ООО «Ульяновскнефтегаз» (Продавец) на продажу объектов движимого имущества «Транспортные средства» (в соответствии с лотами) Валюта процедуры RUB Способ закупки Аукцион на повышение Способ реализации Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор Открытое акционерное общество Зарубежнефть

Все закупки и тендеры Зарубежнефть Юридический адрес 101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1 Почтовый адрес 101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1 Контактный телефон +7 495 748-64-24 доб. 3041 Факс +7 495 748-64-23 Адрес электронной почты dbobrov@nestro.ru Ф.И.О. контактного лица Бобров Дмитрий Леонидович Место рассмотрения предложений Москва Закупки и тендеры Москва Город Ключевые слова: нефть, транспорт, бульдозер

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru