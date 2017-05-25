Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи с АО «Оренбургнефтеотдача» (Продавец) и/или ООО «Ульяновскнефтегаз» (Продавец) на продажу объектов движимого имущества «Транспортные средства» (в соответствии с лотами)

    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи с АО «Оренбургнефтеотдача» (Продавец) и/или ООО «Ульяновскнефтегаз» (Продавец) на продажу объектов движимого имущества «Транспортные средства» (в соответствии с лотами)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь26.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1: Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3,0МоскваПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП717049

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи с АО «Оренбургнефтеотдача» (Продавец) и/или ООО «Ульяновскнефтегаз» (Продавец) на продажу объектов движимого имущества «Транспортные средства» (в соответствии с лотами)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на повышение

    Способ реализации

    Дата публикации

    24.05.2017 12:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Лот 13

    Лот 14

    Лот 15

    Лот 6

    Лот 7

    Лот 8

    Лот 9

    Лот 10

    Лот 11

    Лот 3

    Извещение

    Документация

    формы

    Лот 1

    Лот 2

    Лот 4

    Лот 5

    Лот 12

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    Открытое акционерное общество Зарубежнефть
    Все закупки и тендеры Зарубежнефть

    Юридический адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Почтовый адрес

    101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1

    Контактный телефон

    +7 495 748-64-24 доб. 3041

    Факс

    +7 495 748-64-23

    Адрес электронной почты

    dbobrov@nestro.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Бобров Дмитрий Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Ключевые слова:

    нефть, транспорт, бульдозер

    Список лотов

    Лот 1

    Лот 1: Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3,0

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1: Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3,0Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 1: Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3,0Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 1: Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3,0Москва

    Подведение итогов не позднее

    17.07.2017 10:2517.07.2017 10:2517.07.2017 10:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 1: Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3,0Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.07.201717.07.2017 10:2517.07.2017 10:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 1: Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3,0Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 1: Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3,0

    Начальная цена

    106 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Оренбургнефтеотдача»
    Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»

    Адрес местонахождения

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 1

    25.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3,0"

    Кол-во: 0

    Лот 2

    Лот 2: Автомобиль ВАЗ 393900-030-14 Нива

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2: Автомобиль ВАЗ 393900-030-14 НиваМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 2: Автомобиль ВАЗ 393900-030-14 НиваМосква

    Дата и время проведения

    10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 2: Автомобиль ВАЗ 393900-030-14 НиваМосква

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 2: Автомобиль ВАЗ 393900-030-14 НиваМосква

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 2: Автомобиль ВАЗ 393900-030-14 НиваМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 2: Автомобиль ВАЗ 393900-030-14 Нива

    Начальная цена

    109 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Оренбургнефтеотдача»
    Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»

    Адрес местонахождения

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 2

    25.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль ВАЗ 393900-030-14 Нива"

    Кол-во: 0

    Лот 3

    Лот 3: Трактор – бульдозер Т 170 01

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 3: Трактор – бульдозер Т 170 01Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 3: Трактор – бульдозер Т 170 01Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 3: Трактор – бульдозер Т 170 01Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 3: Трактор – бульдозер Т 170 01Москва

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 3: Трактор – бульдозер Т 170 01Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 3: Трактор – бульдозер Т 170 01

    Начальная цена

    172 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Оренбургнефтеотдача»
    Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»

    Адрес местонахождения

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 3

    25.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Трактор – бульдозер Т 170 01"

    Кол-во: 0

    Лот 4

    Лот 4: Автомобиль КАМАЗ 65116-62

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 4: Автомобиль КАМАЗ 65116-62Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 4: Автомобиль КАМАЗ 65116-62Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 4: Автомобиль КАМАЗ 65116-62Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 4: Автомобиль КАМАЗ 65116-62Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 4: Автомобиль КАМАЗ 65116-62Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 4: Автомобиль КАМАЗ 65116-62

    Начальная цена

    230 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО «Оренбургнефтеотдача»
    Все закупки и тендеры АО «Оренбургнефтеотдача»

    Адрес местонахождения

    461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 4

    25.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль КАМАЗ 65116-62"

    Кол-во: 0

    Лот 5

    Лот 5: Автомобиль ТЯНЬЕ АДМИРАЛ BO2020Y2N1

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 5: Автомобиль ТЯНЬЕ АДМИРАЛ BO2020Y2N1Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 5: Автомобиль ТЯНЬЕ АДМИРАЛ BO2020Y2N1Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 5: Автомобиль ТЯНЬЕ АДМИРАЛ BO2020Y2N1Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 5: Автомобиль ТЯНЬЕ АДМИРАЛ BO2020Y2N1Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 5: Автомобиль ТЯНЬЕ АДМИРАЛ BO2020Y2N1Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 5: Автомобиль ТЯНЬЕ АДМИРАЛ BO2020Y2N1

    Начальная цена

    216 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Адрес местонахождения

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 5

    25.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль ТЯНЬЕ АДМИРАЛ BO2020Y2N1"

    Кол-во: 0

    Лот 6

    Лот 6: Автомобиль КРАЗ 255 61

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 6: Автомобиль КРАЗ 255 61Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 6: Автомобиль КРАЗ 255 61Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 6: Автомобиль КРАЗ 255 61Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 6: Автомобиль КРАЗ 255 61Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 6: Автомобиль КРАЗ 255 61Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 6: Автомобиль КРАЗ 255 61

    Начальная цена

    148 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Адрес местонахождения

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 6

    25.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль КРАЗ 255 61"

    Кол-во: 0

    Лот 7

    Лот 7: Автомобиль МАЗ 642205-220 (365)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 7: Автомобиль МАЗ 642205-220 (365)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 7: Автомобиль МАЗ 642205-220 (365)Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 7: Автомобиль МАЗ 642205-220 (365)Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 7: Автомобиль МАЗ 642205-220 (365)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 7: Автомобиль МАЗ 642205-220 (365)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 7: Автомобиль МАЗ 642205-220 (365)

    Начальная цена

    321 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Адрес местонахождения

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 7

    25.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль МАЗ 642205-220 (365);"

    Кол-во: 0

    Лот 8

    Лот 8: Автомобиль МАЗ 642205-220 (599)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 8: Автомобиль МАЗ 642205-220 (599)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 8: Автомобиль МАЗ 642205-220 (599)Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 8: Автомобиль МАЗ 642205-220 (599)Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 8: Автомобиль МАЗ 642205-220 (599)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 8: Автомобиль МАЗ 642205-220 (599)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 8: Автомобиль МАЗ 642205-220 (599)

    Начальная цена

    459 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Адрес местонахождения

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 8

    25.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль МАЗ 642205-220 (599);"

    Кол-во: 0

    Лот 9

    Лот 9: Автомобиль ВАЗ 21214

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 9: Автомобиль ВАЗ 21214Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 9: Автомобиль ВАЗ 21214Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 9: Автомобиль ВАЗ 21214Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 9: Автомобиль ВАЗ 21214Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 9: Автомобиль ВАЗ 21214Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 9: Автомобиль ВАЗ 21214

    Начальная цена

    108 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Адрес местонахождения

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 9

    25.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль ВАЗ 21214"

    Кол-во: 0

    Лот 10

    Лот 10: Автомобиль НИВА ШЕВРАЛЕ

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 10: Автомобиль НИВА ШЕВРАЛЕМосква

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 10: Автомобиль НИВА ШЕВРАЛЕМосква

    Дата и время проведения

    10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 10: Автомобиль НИВА ШЕВРАЛЕМосква

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 10: Автомобиль НИВА ШЕВРАЛЕМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 10: Автомобиль НИВА ШЕВРАЛЕМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 10: Автомобиль НИВА ШЕВРАЛЕ

    Начальная цена

    141 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Адрес местонахождения

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 10

    25.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль НИВА ШЕВРАЛЕ"

    Кол-во: 0

    Лот 11

    Лот 11: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10-04 (0203)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 11: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10-04 (0203)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 11: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10-04 (0203)Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 11: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10-04 (0203)Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 11: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10-04 (0203)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 11: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10-04 (0203)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 11: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10-04 (0203)

    Начальная цена

    279 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Адрес местонахождения

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 11

    25.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10-04 (0203);"

    Кол-во: 0

    Лот 12

    Лот 12: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10 (0202)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 12: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10 (0202)Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 12: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10 (0202)Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 12: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10 (0202)Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 12: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10 (0202)Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 12: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10 (0202)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 12: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10 (0202)

    Начальная цена

    205 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Адрес местонахождения

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 12

    25.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10 (0202)"

    Кол-во: 0

    Лот 13

    Лот 13: Автомобиль УАЗ 39094

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 13: Автомобиль УАЗ 39094Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 13: Автомобиль УАЗ 39094Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 13: Автомобиль УАЗ 39094Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 13: Автомобиль УАЗ 39094Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 13: Автомобиль УАЗ 39094Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 13: Автомобиль УАЗ 39094

    Начальная цена

    69 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Адрес местонахождения

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 13

    25.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль УАЗ 39094"

    Кол-во: 0

    Лот 14

    Лот 14: Автомобиль УРАЛ 4320

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 14: Автомобиль УРАЛ 4320Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 14: Автомобиль УРАЛ 4320Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 14: Автомобиль УРАЛ 4320Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 14: Автомобиль УРАЛ 4320Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 14: Автомобиль УРАЛ 4320Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 14: Автомобиль УРАЛ 4320

    Начальная цена

    430 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Адрес местонахождения

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 14

    25.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль УРАЛ 4320"

    Кол-во: 0

    Лот 15

    Лот 15: Автомобиль УРАЛ 5451

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 15: Автомобиль УРАЛ 5451Москва

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 15: Автомобиль УРАЛ 5451Москва

    Дата и время проведения

    10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 15: Автомобиль УРАЛ 5451Москва

    Подведение итогов не позднее

    19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 15: Автомобиль УРАЛ 5451Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.07.201719.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 15: Автомобиль УРАЛ 5451Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лот 15: Автомобиль УРАЛ 5451

    Начальная цена

    169 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Проектом договора купли-продажи
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «Открытое акционерное общество Зарубежнефть»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    Ульяновскнефтегаз
    Все закупки и тендеры Ульяновскнефтегаз

    Адрес местонахождения

    433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5

    Классификатор ОКПД2

    29.1

    Средства автотранспортные

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Лот 15

    25.05.2017

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Автомобиль УРАЛ 5451"

    Кол-во: 0

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201892
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №1: УАЗ-315195, двигатель 409050*D3035305.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586018
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    30 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:25
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201894
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №2: УАЗ-29894 UAZ Patriot, двигатель 409050*Е3040344.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586032
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    42 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ленинградская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:33
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201898
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №3: Грузовой фургон ГАЗ-2752, двигатель № 2.4L-DOHC*311700353.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586039
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    27 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Новгородская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:46
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201900
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №4: Самосвал КАМАЗ-65115, двигатель 740.30-260 2306624.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586058
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    111 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 10:54
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201910
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №5: Кран автомобильный КС-55713-3 на шасси УРАЛ-4320-1934-30 "Галичанин", двигатель ЯМЗ-238М2-26.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586088
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    144 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 11:46
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201928
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №6: Автотопливозаправщик АТЗ мод. 56142-061 МАЗ-533702-2140, двигатель ЯМЗ – 236НЕ -20.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586130
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    336 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 12:22
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201932
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №7: Прицеп – цистерна НЕФАЗ -8602-10.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586114
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    24 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 12:23
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    ЭТП ГПБ
    Аукцион № ГП201934
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург». Лот №8: Трактор гусеничный ТДТ – 55А-05, двигатель 093723.
    Продажа транспортных средств (17 единиц) принадлежащих, ООО «Газпром трансгаз...
    586157
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион
    Торги с ЭП
    Требуется задаток
    Поделиться
    Прием заявок до:
    14.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    264 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Тверская область
    Начало приема заявок:
    14.01.2022 г., 12:33
    Дата аукциона:
    16.02.2022 г., 11:00
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить