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Номер извещения
ГП717049
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
АО «Зарубежнефть» (Организатор продажи) объявляет аукцион в электронной форме на право заключения договора купли-продажи с АО «Оренбургнефтеотдача» (Продавец) и/или ООО «Ульяновскнефтегаз» (Продавец) на продажу объектов движимого имущества «Транспортные средства» (в соответствии с лотами)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на повышение
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 12:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Почтовый адрес
101990, Российская Федерация, Москва, Армянский пер., дом 9/1/1, стр. 1
Контактный телефон
+7 495 748-64-24 доб. 3041
Факс
+7 495 748-64-23
Адрес электронной почты
dbobrov@nestro.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бобров Дмитрий Леонидович
Место рассмотрения предложений
Москва
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лот 1: Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3,0
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 1: Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3,0Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 1: Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3,0Москва
Дата и время проведения
10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 1: Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3,0Москва
Подведение итогов не позднее
17.07.2017 10:2517.07.2017 10:2517.07.2017 10:25Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 1: Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3,0Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 1: Автомобиль Mitsubishi Pajero Sport 3,0
Начальная цена
106 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
29.1
Документация лота
Кол-во: 0
Лот 2: Автомобиль ВАЗ 393900-030-14 Нива
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 2: Автомобиль ВАЗ 393900-030-14 НиваМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 2: Автомобиль ВАЗ 393900-030-14 НиваМосква
Дата и время проведения
10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 2: Автомобиль ВАЗ 393900-030-14 НиваМосква
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 2: Автомобиль ВАЗ 393900-030-14 НиваМосква
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 2: Автомобиль ВАЗ 393900-030-14 Нива
Начальная цена
109 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
29.1
Документация лота
Кол-во: 0
Лот 3: Трактор – бульдозер Т 170 01
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 3: Трактор – бульдозер Т 170 01Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 3: Трактор – бульдозер Т 170 01Москва
Дата и время проведения
10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 3: Трактор – бульдозер Т 170 01Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 3: Трактор – бульдозер Т 170 01Москва
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 3: Трактор – бульдозер Т 170 01
Начальная цена
172 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
29.1
Документация лота
Кол-во: 0
Лот 4: Автомобиль КАМАЗ 65116-62
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 4: Автомобиль КАМАЗ 65116-62Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 4: Автомобиль КАМАЗ 65116-62Москва
Дата и время проведения
10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 4: Автомобиль КАМАЗ 65116-62Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 4: Автомобиль КАМАЗ 65116-62Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 4: Автомобиль КАМАЗ 65116-62
Начальная цена
230 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
461630, Российская Федерация, Оренбургская область, Бугуруслан, Фруктовая, 15
29.1
Документация лота
Кол-во: 0
Лот 5: Автомобиль ТЯНЬЕ АДМИРАЛ BO2020Y2N1
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 5: Автомобиль ТЯНЬЕ АДМИРАЛ BO2020Y2N1Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 5: Автомобиль ТЯНЬЕ АДМИРАЛ BO2020Y2N1Москва
Дата и время проведения
10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 5: Автомобиль ТЯНЬЕ АДМИРАЛ BO2020Y2N1Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 5: Автомобиль ТЯНЬЕ АДМИРАЛ BO2020Y2N1Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 5: Автомобиль ТЯНЬЕ АДМИРАЛ BO2020Y2N1
Начальная цена
216 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
29.1
Документация лота
Кол-во: 0
Лот 6: Автомобиль КРАЗ 255 61
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 6: Автомобиль КРАЗ 255 61Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 6: Автомобиль КРАЗ 255 61Москва
Дата и время проведения
10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 6: Автомобиль КРАЗ 255 61Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 6: Автомобиль КРАЗ 255 61Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 6: Автомобиль КРАЗ 255 61
Начальная цена
148 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
29.1
Документация лота
Кол-во: 0
Лот 7: Автомобиль МАЗ 642205-220 (365)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 7: Автомобиль МАЗ 642205-220 (365)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 7: Автомобиль МАЗ 642205-220 (365)Москва
Дата и время проведения
10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 7: Автомобиль МАЗ 642205-220 (365)Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 7: Автомобиль МАЗ 642205-220 (365)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 7: Автомобиль МАЗ 642205-220 (365)
Начальная цена
321 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
29.1
Документация лота
Кол-во: 0
Лот 8: Автомобиль МАЗ 642205-220 (599)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 8: Автомобиль МАЗ 642205-220 (599)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 8: Автомобиль МАЗ 642205-220 (599)Москва
Дата и время проведения
10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 8: Автомобиль МАЗ 642205-220 (599)Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 8: Автомобиль МАЗ 642205-220 (599)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 8: Автомобиль МАЗ 642205-220 (599)
Начальная цена
459 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
29.1
Документация лота
Кол-во: 0
Лот 9: Автомобиль ВАЗ 21214
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 9: Автомобиль ВАЗ 21214Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 9: Автомобиль ВАЗ 21214Москва
Дата и время проведения
10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 9: Автомобиль ВАЗ 21214Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 9: Автомобиль ВАЗ 21214Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 9: Автомобиль ВАЗ 21214
Начальная цена
108 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
29.1
Документация лота
Кол-во: 0
Лот 10: Автомобиль НИВА ШЕВРАЛЕ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 10: Автомобиль НИВА ШЕВРАЛЕМосква
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 10: Автомобиль НИВА ШЕВРАЛЕМосква
Дата и время проведения
10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 10: Автомобиль НИВА ШЕВРАЛЕМосква
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 10: Автомобиль НИВА ШЕВРАЛЕМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 10: Автомобиль НИВА ШЕВРАЛЕ
Начальная цена
141 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
29.1
Документация лота
Кол-во: 0
Лот 11: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10-04 (0203)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 11: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10-04 (0203)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 11: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10-04 (0203)Москва
Дата и время проведения
10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 11: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10-04 (0203)Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 11: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10-04 (0203)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 11: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10-04 (0203)
Начальная цена
279 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
29.1
Документация лота
Кол-во: 0
Лот 12: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10 (0202)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 12: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10 (0202)Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 12: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10 (0202)Москва
Дата и время проведения
10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 12: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10 (0202)Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 12: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10 (0202)Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 12: Полуприцеп ППЦ НФАЗ 96742-10 (0202)
Начальная цена
205 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
29.1
Документация лота
Кол-во: 0
Лот 13: Автомобиль УАЗ 39094
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 13: Автомобиль УАЗ 39094Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 13: Автомобиль УАЗ 39094Москва
Дата и время проведения
10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 13: Автомобиль УАЗ 39094Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 13: Автомобиль УАЗ 39094Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 13: Автомобиль УАЗ 39094
Начальная цена
69 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
29.1
Документация лота
Кол-во: 0
Лот 14: Автомобиль УРАЛ 4320
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 14: Автомобиль УРАЛ 4320Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 14: Автомобиль УРАЛ 4320Москва
Дата и время проведения
10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 14: Автомобиль УРАЛ 4320Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 14: Автомобиль УРАЛ 4320Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 14: Автомобиль УРАЛ 4320
Начальная цена
430 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
29.1
Документация лота
Кол-во: 0
Лот 15: Автомобиль УРАЛ 5451
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.06.2017 12:00 GMT +326.06.2017 12:0026.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717049Дата и время окончания срока приема заявок Лот 15: Автомобиль УРАЛ 5451Москва
Дата окончания срока рассмотрения заявок
05.07.2017 10:0005.07.2017 10:0005.07.2017 10:00Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок ГП717049Дата окончания срока рассмотрения заявок Лот 15: Автомобиль УРАЛ 5451Москва
Дата и время проведения
10.07.2017 10:0010.07.2017 10:0010.07.2017 10:00Europe/MoscowДата и время проведения ГП717049Дата и время проведения Лот 15: Автомобиль УРАЛ 5451Москва
Подведение итогов не позднее
19.07.2017 10:0019.07.2017 10:0019.07.2017 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717049Подведение итогов не позднее Лот 15: Автомобиль УРАЛ 5451Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лот 15: Автомобиль УРАЛ 5451
Начальная цена
169 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажи
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с Проектом договора купли-продажиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
433871, Российская Федерация, Ульяновская область, Новоспасское, пос.Сельхозтехники, пос.Сельхозтехники, д.5
29.1
Документация лота
Кол-во: 0
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