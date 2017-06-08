Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Срок поставки Оборудования составляет 2 (два) месяца с даты подписания Договора, в соответствии с проектом договора (Приложение №4 к Документации к Извещению №329/011-2017 о проведении запроса котировок). Первый платеж в размере стоимости оборудования, осуществляется в рублях в течение 10 (десяти) банковских дней по факту поставки Оборудования на склад Покупателя, на основании следующих представленных документов: Документации в соответствии с п.8.2. Договора; Окончательный платеж в размере стоимости работ, осуществляется в рублях в течение 10 (десяти) банковских дней после подписания Акта о выполнении пусконаладочных работ, на основании следующих представленных документов: Документации в соответствии с п.8.3. Договора.