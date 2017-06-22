Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Порядок оплаты: Оплата за ключ и передачу права на использование экземпляров ИСС производится Заказчиком на основании счета, выставленного Исполнителем в течение 30 дней с момента подписания акта выполненных работ. Оплата за оказание услуг (сопровождение) производится ежемесячно, фиксированными равными платежами на основании счетов, выставленных Исполнителем, в течение 30 дней с момента подписания актов оказания услуг на протяжении всего срока действия Договора. Исполнитель обязуется передать Заказчику право на использование и экземпляры ИСС в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня подписания Договора. Передача осуществляется путем установки экземпляров ИСС на компьютер Заказчика. Исполнитель обязуется осуществлять сопровождение экземпляров ИСС в соответствии с условиями и периодичностью, указанными в Спецификации (Приложение № 2 к проекту договора).