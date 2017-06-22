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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705145260
Уникальный номер закупки
ЭТП-ГПБ-К-360
Наименование закупки
Получение прав на использование экземпляров программ для ЭВМ и баз данных, составляющих информационно-справочную систему «Техэксперт» (ИСС)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 10:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
Почтовый адрес
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
Контактный телефон
+7 473 234-64-80
Факс
--
Адрес электронной почты
zakupki_kbha@mail.ru
Ф.И.О. контактного лица
Кузьмина Нелли Владимировна
Место рассмотрения предложений
Воронеж
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Информационно-справочная система (ИСС) "Техэксперт"
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.06.2017 08:00 GMT +322.06.2017 08:0022.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705145260Дата и время окончания срока приема заявок Информационно-справочная система (ИСС) "Техэксперт"Воронеж
Дата и время вскрытия заявок
22.06.2017 08:0022.06.2017 08:0022.06.2017 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705145260Дата и время вскрытия заявок Информационно-справочная система (ИСС) "Техэксперт"Воронеж
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Информационно-справочная система (ИСС) "Техэксперт"
Начальная цена
300 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
3 000,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
5 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. Воронеж, ул. Ворошилова, 20Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20,
394055, ОБЛ ВОРОНЕЖСКАЯ, Г ВОРОНЕЖ, УЛ ВОРОШИЛОВА, 20
63.99.20
63.99
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 5
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