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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
31705145316
Уникальный номер закупки
51
Наименование закупки
Поставка приборов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 10:49
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Почтовый адрес
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
Контактный телефон
+7 8332 66-40-28
Факс
+7 8332 66-40-64
Адрес электронной почты
zakupki@kmp43.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шиляева Валентина Михайловна
Место рассмотрения предложений
город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка приборов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
05.06.2017 12:00 GMT +305.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 31705145316Дата и время окончания срока приема заявок Поставка приборовгород Киров, улица Дзержинского, дом 75/8
Дата и время вскрытия заявок
05.06.2017 12:0005.06.2017 12:0005.06.2017 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 31705145316Дата и время вскрытия заявок Поставка приборовгород Киров, улица Дзержинского, дом 75/8
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка приборов
Начальная цена
933 961,19
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
46 698,06 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией об открытом запросе котировок в электронной форме
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Место доставки продукции: город Киров, улица Дзержинского, дом 75/8Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
610047, Российская Федерация, Кировская область, Киров, Дзержинского, 75/8
26.51.51
26.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 9
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