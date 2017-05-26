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Номер извещения
ГП717037
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
проволока
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 10:26
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А
Почтовый адрес
241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А
Контактный телефон
+7 910 330-57-49
Факс
+7 4832 30-37-39
Адрес электронной почты
a.m.goncharov@agrohold.ru
Ф.И.О. контактного лица
Гончаров Артур Михайлович
Место рассмотрения предложений
Брянск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообработанная Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
26.05.2017 10:00 GMT +326.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717037Дата и время окончания срока приема заявок проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообработанная Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск
Дата и время вскрытия заявок
26.05.2017 10:0026.05.2017 10:0026.05.2017 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717037Дата и время вскрытия заявок проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообработанная Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск
Подведение итогов не позднее
31.05.2017 16:3031.05.2017 16:3031.05.2017 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717037Подведение итогов не позднее проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообработанная Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта Брянск
Текущий статус
Процедура отменена
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Проволока оцинкованная общего назначения ГОСТ 3282-74 -2,5 мм Термообработанная Горячее оцинкование 1 кл 1 гр мех св Розетта
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
20000 кг поставки по 20 тонн: 20.06.2017
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Брянская область, Почепский р-н, с.Баклань, ул. Советская, 62А Поставка осуществляется за счет сил и средств поставщикаРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
БрянскАгрострой
Все закупки и тендеры БрянскАгрострой
Адрес местонахождения
241050, Российская Федерация, Брянская область, Брянск, Горького, 2А
16.24.13.146
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 20000
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