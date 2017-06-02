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Номер извещения
31705145219
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Предоставление неисключительных прав на обновление подписки Subscription Advantage для ПО Citrix XenDesktop Enterprise Edition per User/Device.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 10:35
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
Почтовый адрес
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
Контактный телефон
+7 846 228-54-30
Факс
+7 846 992-65-18
Адрес электронной почты
zakupki@samspace.ru
Ф.И.О. контактного лица
Журавлева Анастасия Владимировна
Место рассмотрения предложений
443009, г. Самара, ул. Земеца,18
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Продление подписки Citrix XenApp/XenDesktop Enterprise Subscription Advantage
Этапы закупочной процедуры
Дата окончания срока рассмотрения заявок
19.06.201719.06.2017 15:3019.06.2017 15:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 31705145219Дата окончания срока рассмотрения заявок Продление подписки Citrix XenApp/XenDesktop Enterprise Subscription Advantage443009, г. Самара, ул. Земеца,18
Подведение итогов не позднее
19.06.2017 15:3019.06.2017 15:3019.06.2017 15:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 31705145219Подведение итогов не позднее Продление подписки Citrix XenApp/XenDesktop Enterprise Subscription Advantage443009, г. Самара, ул. Земеца,18
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Продление подписки Citrix XenApp/XenDesktop Enterprise Subscription Advantage
Начальная цена
4 959 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
247 950,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Указано в Документации о закупке
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Указано в Документации о закупкеРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО РКЦ ПРОГРЕСС
Все закупки и тендеры АО РКЦ ПРОГРЕСС
Адрес местонахождения
443009, ОБЛ САМАРСКАЯ, Г САМАРА, УЛ ЗЕМЕЦА, ДОМ 18,
443009, г. Самара, ул. Земеца д. 18
46.51.10.120
46.51
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1428
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