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Номер извещения
ГП717032
Уникальный номер закупки
048-ЗП/17-199
Наименование закупки
Выполнение работ по устранению притока пластовой воды из водоносной части пласта БУ1, изоляцию пласта БУ1, перфорацию пластов группы БУ, АУ в эксплуатационной скважине №2071а Восточного купола Северо-Уренгойского месторождения
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Способ реализации
Дата публикации
24.05.2017 09:42
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
Почтовый адрес
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
Контактный телефон
+7 34949 3-21-00 доб. 1061
Факс
+7 34949 3-21-00
Адрес электронной почты
l.ilina@northgas.ru
Ф.И.О. контактного лица
Ильина Лина Геннадиевна
Место рассмотрения предложений
ЗАО «Нортгаз», 629300, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
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Выполнение работ по устранению притока пластовой воды из водоносной части пласта БУ1, изоляцию пласта БУ1, перфорацию пластов группы БУ, АУ в эксплуатационной скважине №2071а Восточного купола Северо-Уренгойского месторождения
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
31.05.2017 13:00 GMT +331.05.2017 13:0031.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП717032Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по устранению притока пластовой воды из водоносной части пласта БУ1, изоляцию пласта БУ1, перфорацию пластов группы БУ, АУ в эксплуатационной скважине №2071а Восточного купола Северо-Уренгойского месторожденияЗАО «Нортгаз», 629300, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
Дата и время вскрытия заявок
31.05.2017 13:0031.05.2017 13:0031.05.2017 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП717032Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по устранению притока пластовой воды из водоносной части пласта БУ1, изоляцию пласта БУ1, перфорацию пластов группы БУ, АУ в эксплуатационной скважине №2071а Восточного купола Северо-Уренгойского месторожденияЗАО «Нортгаз», 629300, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
Подведение итогов не позднее
12.06.2017 14:0012.06.2017 14:0012.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717032Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устранению притока пластовой воды из водоносной части пласта БУ1, изоляцию пласта БУ1, перфорацию пластов группы БУ, АУ в эксплуатационной скважине №2071а Восточного купола Северо-Уренгойского месторожденияЗАО «Нортгаз», 629300, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
12.06.201712.06.2017 14:0012.06.2017 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП717032Подведение итогов не позднее Выполнение работ по устранению притока пластовой воды из водоносной части пласта БУ1, изоляцию пласта БУ1, перфорацию пластов группы БУ, АУ в эксплуатационной скважине №2071а Восточного купола Северо-Уренгойского месторожденияЗАО «Нортгаз», 629300, РФ, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по устранению притока пластовой воды из водоносной части пласта БУ1, изоляцию пласта БУ1, перфорацию пластов группы БУ, АУ в эксплуатационной скважине №2071а Восточного купола Северо-Уренгойского месторождения
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с Техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии договоромРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ЗАО Нортгаз
Все закупки и тендеры ЗАО Нортгаз
Адрес местонахождения
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Радужный, дом 9, 3 этаж
629309, Российская Федерация, Тюменская область, Новый Уренгой, микрорайон Славянский, дом 9, 3 этаж
09.10.11.190
Документация лота
Нет прикрепленных документов
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